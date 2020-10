PUBLICIDAD

Los equipos de la liga de béisbol 40 y mayores se fueron a descansar por la suspensión de las autoridades del IMD y sector salud, mañana no habrá actividades por el rebrote de contagios por el Covid 19.

En primer lugar se quedarán los defensores del título los Red Sox con un récord de 9 victorias y una sola derrota en sus números, más abajo están las Estrellas del Oriente que han sorprendido y se posicionaron en segundo lugar con números de 7 ganados 1 perdido, en tercer lugar están los Rieleros con 7 triunfo, 2 descalabros un empate.

Abajo les siguen el equipo de los Metalúrgicos, Piratas, Chatarreros y en el fondo de la tabla están los Reales que acumulan un total de 11 descalabros sin conocer la victoria.

“Lamentablemente ha habido un nuevo brote y más gente del Covid, en nombre de todos los equipos de la liga de béisbol 40 y mayores, seguimos desconcertados por la suspensión del deporte ya que como bien se sabe este deporte no es de contacto, se había estado manejando todo bien, muchos jugadores nos comentaron que porque no ponían los restaurantes solo con servicio para llevar, ya que ahí el punto de contagio es mucho aún mayor que para quienes practicamos el deporte.

Ahora no queda más que tomar medidas y seguir los lineamientos para que pronto podamos estar de regreso en los diamantes de juego donde más nos gusta estar.” Expresó Julio Martínez Briones dirigente de la liga.