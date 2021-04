Limitan pruebas a casos necesarios

PUBLICIDAD

Los lineamientos que marca la Secretaría de Salud Federal en casos de pacientes sospechosos de Covid 19, mencionan que cuando un paciente presente sintomatología de enfermedad respiratoria aguda o infección de vías respiratorias, la indicación es autoaislarse, limitar el contacto con las personas por espacio de 14 días, lo anterior entendiendo que esta persona tiene un alto riesgo de padecer Covid.

Además, en el entendimiento de que se trate de una persona joven y no pertenezca a un grupo vulnerable como adulto mayor o alguien con enfermedad crónico degenerativa, la indicación inmediata es el autoaislamiento.

En el caso de que esta persona se encuentre dentro de los grupos vulnerables lo que le corresponde es buscar ayuda médica, asistir a una consulta ya sea en su centro de salud, las unidades de medicina familiar o también en unidades hospitalarias que cuenten con un TRIAGE respiratorio, ya que en las mismas se encuentran con el equipo necesario para detectar satisfactoriamente si se tiene o no la enfermedad.

“Si nosotros estamos en otro contexto donde yo soy una persona joven y he convivido con mi núcleo familiar, papá, mamá, hermanos y están contagiados de Covid, no es necesario que yo como joven me tenga que hacer una prueba Covid, ya que se supone que como convivo con mi núcleo familiar primario, y esa convivencia me hace acreedor a mi de ser etiquetado como sospechoso de alto riesgo porque conviví por mas de 20 minutos en un espacio cerrado sin cubrebocas con personas contagias, se asume que yo en este caso voy a tener el virus, por eso no sería necesario el hacerme una prueba PCR”, ejemplificó el doctor Iván Alejandro Moscoso, jefe de la jurisdicción sanitaria 1.

En conclusión, toda aquella persona que haya tenido contacto directo con personas contagiadas debe tener la precaución de autoaislarse por 14 días, en caso de ser asintomático el autoaislamiento es la recomendación, y en caso de presentar síntomas se debe acudir al centro de salud o unidad medica familiar mas cercana.