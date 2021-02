Listos abuelitos para empacar

PUBLICIDAD

NUEVA ROSITA, COAH.- Los empacadores voluntarios de la tercera edad están listos para regresar a laborar en los diferentes centros comerciales, no sin antes cumplir con una serie de requisitos de salud, aunque aún no hay fecha para su regreso.

Las personas que regresarán a laborar deberán de someterse al examen de Covid-19, de sangre, la aplicación de la vacuna contra la influenza, valoración médica así como una carta responsiva del familiar que lo tenga bajo su cuidado.

Mientras que los empacadores voluntarios no cumplan con estos requisitos no podrán trabajar en los diferentes centros comerciales ya que se está cuidando su salud.

Existen más de 50 empacadores voluntarios los que laboran en las tiendas, y que al momento de iniciar actividades se estarán rolando todos los días de la semana.

Para respetar los protocolos sanitarios y cuidar la salud de los adultos mayores estarán laborando cinco personas diarias solamente y el resto lo harán en forma intercalada durante la semana.