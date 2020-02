Lizbeth Rodríguez exige a AMLO que deje los pretextos: ‘Podrías ponerte a trabajar’

Cabe recordar que la exchica Badabun, recientemente denunció haber sido víctima de abuso sexual cuando era tan solo una niña por parte de una de las exparejas de su madre.

“Recuerdo que estábamos acostadas en la cama, y mi mamá y yo estábamos solas, y de repente me empezaron a salir lágrimas, y le dije a mi mamá que quería hablar con ella y la hice que me prometiera que no le diría a mi papá en ese entonces que yo le decía así, entonces yo le dije a mi mamá: “mi papá me toca en las noches”, ella me preguntó que si estaba segura y que si yo lo había visto y yo le dije que no”.