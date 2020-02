Llama López Obrador a feministas a no hacer pintas

PUBLICIDAD

Al asegurar que el problema de la inseguridad en el país es al que dedica más tiempo para solucionarlo, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que los feminicidios no sean una prioridad para su gobierno.

El mandatario estimó que su conciencia está tranquila porque la mayor parte de su tiempo la dedica a garantizar la paz y la tranquilidad en el país.

«No voy yo a polemizar, es bueno que todos se expresen con libertad, yo tengo mi conciencia tranquila (…) Qué me digan, ¿cuándo se había visto que el presidente de México llevara a cabo de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana una reunión del Gabinete de Seguridad para atender el problema de la violencia?», respondió ser cuestionado sobre su opinión acerca del mensaje emitido el domingo pasado desde la Catedral Metropolitana entorno a que pareciera que el estado «no hace nada o hace muy poco» frente a las agresiones que sufren los grupos más vulnerables de la sociedad como mujeres, niños y migrantes.

El presidente dijo que sabe que hay quienes no están de acuerdo con su gobierno y piensan de manera diferente.

Al mismo tiempo aseveró «que no es monedita de oro» para caerle bien a todos, pero que mientras tenga el apoyo de la gente él seguirá al frente del gobierno.

Al abordar el tema del problema de los feminicidios en el país, López Obrador aprovechó para hacer un llamado al grupo de mujeres que el viernes pasado realizaron pintas y afectaciones a la puerta marina de Palacio Nacional.

«Por eso también le pido a las feministas, con todo respeto, que no nos pinten las puertas, las paredes. Que estamos trabajando para que no haya feminicidios, que no somos simuladores y que no esperen que nosotros actuemos como represores, que no nos confundan» sostuvo el presidente.

Recalcó que respeta el derecho a la libre manifestación y que ojalá cuando este derecho se ejerza se haga de manera pacífica.

«Ya lo dije el viernes y lo repito ahora, vamos a estar siempre castigando feminicidios y, sobre todo, evitando que se den estos crímenes de odio» indicó López Obrador.

FEMINICIDIOS, PRODUCTO DEL NEOLIBERALISMO

En el caso de la menor de siete años encontrada sin vida este fin de semana en calles de la alcaldía de Tláhuac luego de ser raptada a la salida de su colegio el viernes pasado, el presidente lamentó que hechos como éste este ocurran.

Desde su punto de vista, consideró que todo es producto de la decadencia que dejó el neoliberalismo y que se hace todo lo que corresponde para evitar crímenes como los que sufrió la pequeña de apenas 7 años de edad.