Llegan 60 ventiladores a Coahuila

Saltillo, Coah.- Como parte de las acciones que lleva a cabo la Oficina de Representación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila, para enfrentar la segunda etapa de la emergencia sanitaria por COVID-19, este sábado se recibieron 60 ventiladores que de manera inmediata se derivaron a los ocho hospitales de reconversión.

De estos, 12 son para la Clínica 7 de Monclova, ya se contaba con 20 ventiladores, ahora podrán atender simultáneamente a 32 pacientes con insuficiencia respiratoria. El titular de la Oficina de Representación en la entidad, Leopoldo Santillán Arreygue, expuso que a partir del 31 de octubre de 2020, el Seguro Social cuenta con una reserva estratégica de 152 ventiladores para hacer frente a la enfermedad aún y cuando el objetivo es y seguirá siendo la prevención.

Abundó que de la totalidad de los respiradores, nueve se canalizaron al HGZ No. 1 y otros nueve al HGZ No. 2, ambos en Saltillo; 12 al HGZ No. 7 en Monclova; seis al HGZ No. 11 de Piedras Negras; diez al HGZ No. 16, nueve al HGZ No. 18 y cinco al HGZ No. 24 de Nueva Rosita.

Descartó que algún hospital se encuentre colapsado o saturado y expuso que aún hay capacidad de crecimiento; sin embargo, es importante extremar las medidas sanitarias durante las siguientes tres semanas, evitar las reuniones y los sitios de congregación de personas, concluyó Santillán Arreygue.