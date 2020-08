Llegará TAC al DIF

PUBLICIDAD

En el hospital del DIF se abrirá un espacio para atención de TAC y Rayos X, así lo informó el alcalde Alfredo Paredes quien declaró que es de los servicios más necesarios en esta contingencia sanitaria y que se ha visto saturado en el IMSS.

Señaló que esto será posible, gracias a convenios que ha establecido el Doctor Samuel Ramos, Presidente del Consejo Municipal de Investigación Covid-19 con hospitales de Monterrey, proyecto que se cristalizará en un mes y medio.

Cabe mencionar que solamente se abrirá estos dos departamentos en el DIF, el resto del hospital permanecerá cerrado, la finalidad de mantenerlo así es evitar un foco rojo más de contagios.

“Muchas veces no es necesario que las personas se hagan un a prueba Covid, cuando ingresan al hospital se les hace un TAC y ahí de inmediato se denota una saturación en los pulmones, por eso la importancia de contar con estos aparatos”.

Destacó que sí se está teniendo una agenda saturada de este examen, y es que no solamente se realizan los TAC de pulmones, en el edificio de la torre A, también son necesarios para otro tipo de afecciones y no se están haciendo rápido porque el aparato se encuentra en el edificio reconvertido a Covid.

“Les pido a las personas que estén pasando por esta situación, que sean por o no Covid, quienes estaban en agenda para cirugías, y no se les han realizado, manden un mensaje al 866-100-94-73, y yo me encargo personalmente de la situación”.

Aseguró que si es necesario, se van a “jalar las orejas”, a los directivos del IMSS en el hospital móvil 1 en frente del Amparo Pape, porque justo para eso fue instalado, para atender a la población que necesite servicios adversos al Covid.

Al cuestionarle, sobre el precio de estos exámenes, dijo que serán gratuitos para las personas vulnerables y un pago simbólico para quien pueda hacerlo.