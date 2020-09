Llevarán reclamo a AMLO

PUBLICIDAD

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- Queremos que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador cumpla con el compromiso que hizo con nosotros los deudos de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos aquel 1 de Mayo del 2019.

Esto lo expresó Elvira Martínez, viuda de uno de los mineros, al destacar que se debe pensar en las familias en tener acceso a esa verdad y que nuestra justicia empiece a partir de ahí.

Respecto a si aceptará o no la indemnización, expresó que ha habido un “Juego” en la información toda vez que lo que ellos (las autoridades federales) ofrecen, es una indemnización de reparación y eso es un tema aparte.

Lo que nosotros decimos es que todo lleva un orden y lo primero es el rescate, hay temas dijo, pendientes por ver como revisar las pensiones, el tema de la investigación, las cuestiones geológicas en base a las condiciones que había en el interior de la mina.

En sí, hay muchas cosas a tratar pero para poder ver todas estas cosas, hay que iniciar con el rescate.

En sí, nuestra postura es ir por el rescate, las autoridades no nos hablan claro, a mí me inquieta la palabra “Consenso” a aplicar en base a quien, quien es la mayoría por lo cual juegan con la información, no son claros.

Yo no sé si se vaya a determinar realizar el rescate o no, considerando únicamente la opinión de las viudas, lo que si les dejamos en claro es que tanto tiene derecho la viuda como la madre, el hijo, el hermano.

Yo solamente espero que el Presidente la piense bien en la decisión que se llegue a tomar porque es un compromiso que el hizo en campaña.

Cabe señalar aún no hay nombres de los posibles 5 integrantes que formarán la comisión para acudir el próximo 14 de septiembre al Palacio Nacional esperando se escuchen las voces del padre, la madre, el hijo, el hermano, de todos no solamente de las viudas.