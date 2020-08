‘Llueven’ apoyos a Oribe

PUBLICIDAD

FRONTERA., COAH.- Después de que se diera a conocer por medio de Periódico La Voz la situación del pequeño Oribe de Jesús Gámez Muñiz, quien inició el ciclo escolar sin un dispositivo móvil para seguir las clases virtuales y solo viendo una vieja televisión de mala señal, una gran cantidad de miembros de la comunidad se unieron a esta causa y comenzaron a llevar apoyo al niño de 6 años cuyo sueño es ser pastelero.

“Muchas gracias por apoyarme, estoy muy feliz, ya me trajeron mi mochila, algunos útiles un pastel que yo mismo decoré, estoy seguro que cuando crezca seré un gran pastelero para ganar dinero y comprarle una casa a mi mamá”.

Oribe quien con una sonrisa gigantesca recibió los primeros presentes por medio de los miembros de la comunidad, dijo que gracias a ellos ya tiene cuadernos, colores, resistol, tijeras y otros objetos necesarios para realizar sus tareas.

“Estoy muy contento porque gracias a ustedes mucha gente me conoció y me quieren ayudar, ya me dijeron que a lo mejor me traen una Tablet, nueva o usada, no importa porque de todas formas me va a servir para seguir los videos de mi maestra y realizar mis tareas”.

Es importante señalar que después de que se dio a conocer este caso, personas como la Regidora Paola Estefanía Gámez y la empresaria del ramo de pastelería Anelí Vallejo, de forma inmediata se pusieron en contacto con Oribe, para llevarle objetos como son la mochila, útiles escolares, dinero en efectivo y un kit de decoración de pasteles que incluía duyas y boquillas con diversas cremas para decorar, un pastel y decoración para pastelería, esto para que Oribe nunca pierda el sueño de ser pastelero.

Ante estos primeros apoyos, el pequeño Oribe muestra una gran sonrisa y agradece en todo momento la buena voluntad de las personas, quienes al ver su caso de manera inmediata se pusieron en contacto con él para apoyarlo.

“Aun no me llega una Tablet, pero hay gente que me dijo que me la va a regalar, yo estoy muy contento porque la gente es muy buena y nos está ayudando, con esto mi mamá no tendrá que trabajar muchos días para comprar mi material, ya que poco a poco la gente llega y me trae lindos regalos, por eso les digo gracias y que diosito los bendiga”.