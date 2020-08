¡Lo agarraron de pantalla verde! Vestido Valentino de Melania Trump desata memes

De nueva cuenta, Melania Trump, esposa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaparó los reflectores, esta vez fue por el peculiar gesto que le hizo a la hija de su marido y por su outfit que llevó a la Convención Republicana, el cual se convirtió en blanco de memes.

Melania Trump llevó un vestido Valentino color verde fosforescente, que era similar a las pantallas verdes que se utilizan en el cine o televisión para hacer efectos especiales.

Lo anterior despertó la creatividad de usuarios en redes sociales, así que colocaron en la prenda todo tipo de imágenes, que iban desde el logo del movimiento Black Lives Matter, hasta propaganda a favor de Joe Biden, rival de Trump en las elecciones presidenciales, incluso colocaron la cifra de fallecimientos por COVID-19 en Estados Unidos.

Sin embargo, en el vestido de Melania no sólo lo colocaron imágenes de protesta y propaganda, sino también burlas hacia el inquilino de la Casa Blanca.

A continuación, te presentamos los mejores memes del vestido de la esposa de Trump.

Which dress do you think looked best on @FLOTUS last night? pic.twitter.com/2chmVQwcut

— Jon Cooper 🇺🇸 (@joncoopertweets) August 28, 2020