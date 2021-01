Lo dejan sin pago del Bienestar

PUBLICIDAD

Adultos mayores denunciaron el abuso por parte de la Secretaría del Bienestar, que durante meses han cobrado el apoyo que otorga el Gobierno Federal a su nombre, y los han dejado sin nada y tampoco les han otorgado una respuesta de esta situación al acudir a las oficinas regionales.

Mario Reyes González de 79, quien es ex trabajador de AHMSA señaló que desde el mes de octubre, no ha recibido el apoyo que ofrece el Gobierno Federal a los adultos mayores, desconociendo los motivos.

Durante los últimos meses el gobierno ha anunciado que el adelanto de apoyos para las personas de la tercera edad, sin embargo él no ha recibido este apoyo a pesar de contar con su tarjeta.

El día de ayer acudió a las instalaciones de la Sección 288 ante la noticia de que se inició la entrega de apoyos, al igual que muchas personas acudieron a los bancos por la misma razón, sin que esto sea cierto.

Señaló que por desgracia nadie le ha aclarado la situación, ya que al acudir a las oficinas que se encontraban en la colonia Carranza, se le indicó que ya había cobrado el dinero y se le trato de manera agresiva.

“Nadie me ha dicho nada, yo nada más recibí el apoyo en unas dos o tres ocasiones, pero ya después no me lo han otorgado, fui a preguntar y me dijeron que ya lo había cobrado, pero eso no es verdad, entonces quien se quedó con ese dinero”.

Mencionó que la situación es complicada ante la crisis que se vive y los aumentos que se han registrado, por lo que requiere el apoyo que otorga el Gobierno Federal para solventar sus gastos, pero este apoyo le ha sido robado.