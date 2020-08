“Lo siento”: El VIDEO donde Selena Gómez muestra los daños que le ha dejado el lupus

La cantante Selena Gómez participó en un programa de televisión donde mostró los daños que le ha dejado el lupus.

Desde 2015, la exactriz de la serie “Los Hechiceros de Waverly Place”, de Disney Channel, reveló que padecía esta enfermedad autoinmune. El lupus provoca que el sistema inmunitario del cuerpo humano ataque los tejidos y órganos sanos.

De acuerdo con la Clínica Mayo, de Estados Unidos, este padecimiento puede generar inflamación, la cual daña diversos sistemas y órganos, como las articulaciones, piel, células de la sangre, cerebro, corazón y pulmones.

Debido a esta enfermedad, Selena requirió de un trasplante de riñón, por parte de su amiga, la actriz Francia Raisa. En una entrevista con el portal “Giving Back Generation”, la cantante detalló que, debido a esta enfermedad, su cuerpo ha sufrido de alteraciones en el peso, debido a la presión arterial alta y al tratamiento que ingiera para combatir los efectos del lupus.

Durante un episodio de su nuevo programa de cocina llamado “Selena + Chef“, emitido por la plataforma HBO Max, la intérprete de “Come & Get it” tuvo un momento para sincerarse sobre su padecimiento.

En uno de los capítulos, Selena debe exprimir la mitad de un limón, pero explica que no puede debido a que sus manos no tienen la misma fuerza de antes.

Un usuario de Twitter compartió el fragmento del video y los “Selenators“, como se hacen llamar los admiradores de la cantante, reaccionaron favorablemente hacia la artista.

Selenators, lets make a promise, If Selena is in SELPINK MV, and she doesn’t danced like we wanted her too, we will still respect her decision, cuz I think Now we know that her Immune System and Body is Weak due To Lupus. So Plss Lets Support her.pic.twitter.com/ziV3NoC8nY

— illuminati BOY.🍦 (@MagicEightbalII) August 20, 2020