Logran en Teksid aumento del 5.5%

La CTM Frontera concluyó la revisión del Tabulador Salarial con representantes de Teksid de México, en el que se obtuvo un 5.5 por ciento de incremento directo al salario y esto se reflejará en el resto de las prestaciones.

Lo anterior lo dio informó el representante de la Confederación de Trabajadores de México delegación Frontera, Mario Dante Galindo Montemayor, quien mencionó que aún este año la negociación se dio con Teksid, debido a que aún no se concluye el proceso de venta con Tupy.

Señaló que la comisión revisadora llevó a cabo la negociación con los representantes de la empresa, y para este año se obtuvo un incremento del 5.5 por ciento directo al salario, pero se indicó que todas las prestaciones están ligadas al salario, por lo que se verán reflejadas con este incremento.

Los representantes sindicales solicitaron que se aplicará un retroactivo de tres semanas, el cual ya se hizo efectivo a los cerca de 2 mil trabajadores.

Dante Galindo dijo que el incremento que se logró se encuentra por encima de la inflación, y representa un buen logro a pesar de la situación por la que pasa la empresa, en donde se mantienen deprimida la producción, pero a pesar de esto se cumplió la responsabilidad que se tiene con el Contrato Colectivo.

Comentó que la empresa tiene un comportamiento conservador ante el panorama que existe a nivel nacional e internacional, pero lo que no se han iniciado proyectos, en espera de que se tenga un mejor panorama.

“Queramos o no para estas fechas todas las empresas ya tenían un flujo de contratación de personal y ahorita todavía están paradas y no tienen para cuándo”.

Señaló que incluso las empresas realizaban planes trimestrales y hasta el momento no se ve esa evaluación, ya que no se ha retomado el trabajo de manera normal, lo que demuestra la situación que se vive en las empresas de la región.

El representante sindical mencionó que actualmente todas las empresas están trabajando de manera normal, aunque con bajos niveles de volumen, y esta situación se podría agravar en los próximos meses.