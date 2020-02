Los 10 mejores shows de medio tiempo del Super Bowl

PUBLICIDAD

Kansas City y San Francisco disputarán el Super Bowl LIV este domingo 2 de febrero en el Hard Rock Stadium de Miami, donde, además de los 75,500 aficionados que estarán en el recinto, millones de televidentes estarán pendientes de lo que suceda no solo en la cancha sino también en el espectáculo del medio tiempo.

Las audiencias superan de largo los 100 millones de espectadores. Precisamente por este enorme tamaño, la actuación musical del intermedio tiene también una obvia importancia promocional desde hace ya un buen puñado de años, con audiencias de récord como las de Katy Perry (118.5 millones), Coldplay (115.5 millones), Bruno Mars (115.3 millones) y Lady Gaga (111.3 millones).

Un escaparate descomunal que convierte a ese cuarto de hora en uno de los más cotizados de la música mundial. Actuaciones para el público del estadio, pero, en realidad, todo se hace pensando en el espectador que está al otro lado del televisor, por lo que es como un gran videoclip.

A continuación, repasamos las actuaciones del intermedio del Super Bowl más sonadas, cada una por sus propios motivos. Shakira y Jennifer Lopez, por cierto, serán las protagonistas de este año, tomando así el relevo de Maroon 5 (2019).

MICHAEL JACKSON (1993)

Tras Gloria Estefan en 1992 (la primera latina en un Super Bowl) llegó una temporada más tarde la que casi con total seguridad es la mejor actuación en un medio tiempo. Fue protagonizada por un Michael Jackson en la cima de su carrera, cuando dominaba el mundo de la música con el éxito de su disco ‘Dangerous’. Efectista y desbordante de talento.

JAMES BROWN, THE BLUES BROTHERS, ZZ TOP (1997)

Así llegamos a 1997 con James Brown gritando ‘get funky’ embutido en su reluciente traje rosa en una velada compartida con The Blues Brothers y ZZ Top. Con estos nombres no hay ni que decir que el derroche energético fue como para estar un par de horas fregando el sudor del suelo.

AEROSMITH CON NSYNC Y BRITNEY SPEARS (2001)

Improbable unión de artistas para 2001, con los bailes frenéticos de Nsync y las guitarras de Aerosmith. La guinda, ‘Walk this way’ cantado a dúo por Steven Tyler y Britney Spears, con rapeo aportado por Nelly y coros de la boy band.

U2 (2002)

En un mundo híper sensibilizado tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, la banda irlandesa ofreció en 2002 una actuación cargada de emotividad, interpretando ‘Beautiful day’, ‘MLK’ y su clásico ‘Where the Streets Have no Name’ con los nombres de las víctimas como fondo.

JANET JACKSON & JUSTIN TIMBERLAKE (2004)

El medio tiempo del Super Bowl más sonado por ese jugueteo entre Justin Timberlake y Janet Jackson que terminó con un pezón de más en pantalla, algo que alarmó a buena parte de los norteamericanos. Kid Rock también tuvo su ratito.

THE ROLLING STONES (2006)

No podían faltar en un evento de esta magnitud, en el que el tamaño, efectivamente, sí importa. Y eso es precisamente lo que piensa Mick Jagger sobre su propia banda, por lo que la unión es perfecta (y con un escenario precioso).

PRINCE (2007)

Prince Roger Nelson, nacido en 1958, comenzó con ‘We Will Rock You’ y desde ese momento la gente no dejó de rendirse a sus pies. Tocó ‘Let´s go crazy’, ‘Baby, I´m a star’, ‘Proud Mary’, ‘All along the Watchtower’, ‘Best of you’ y Purple Rain.

MADONNA (2012)

Madonna se presentó con una ambiciosa puesta en escena a su propia mayor gloria, pues para eso es la reina del pop. En los 15 minutos de rigor repasó su trayectoria con éxitos como ‘Vogue’ y ‘Music’, acompañada puntualmente por LMFAO y Ce Lo Green, así como por Nicki Minaj y M.I.A. Todo un arsenal pop.

BEYONCÉ (2013)

Derroche vocal, baile y sensualidad con Beyoncé hace unos años en una celebración de altura. La realización televisiva demuestra que lo de menos es el público del estadio, y cabe fantasear con lo que Valerio Lazarov podría haber hecho con estos recursos a su disposición. Y con Destiny’s Child, que también aportaron.

LADY GAGA (2017)

Volar sobre el público siempre es un truco impactante y así arrancó Lady Gaga su esplendoroso espectáculo en 2017. Después, pirotecnia, malabares, coreografías y, sobre todo, grandes éxitos encadenados para tratar de arrasar en el menor tiempo posible. Todo un ejercicio de concentración del que Lady Gaga salió más que airosa.