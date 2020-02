Los Obama triunfan con ‘American Factory’ en los Oscar 2020

«American Factory», la primera producción respaldada por Barack y Michelle Obama tras dejar la Casa Blanca, ganó el Óscar a mejor documental, frustrando las esperanzas del film brasileño «Al filo de la democracia».

Codirigido por Julia Reichert y Steven Bognar, el documental se desarrolla en una planta abandonada de General Motors en Ohio que se reabre cuando el magnate chino Cao Dewang la compra y la convierte en la fábrica de parabrisas Fuyao Glass America.

Los Obama adquirieron «American Factory» en el Festival de Sundance de 2019, donde ganó el premio de dirección, y el film se estrenó en Netflix en agosto de ese año como la primera entrega de la compañía de la ex primera pareja Higher Ground Productions.

Congrats to Julia and Steven, the filmmakers behind American Factory, for telling such a complex, moving story about the very human consequences of wrenching economic change. Glad to see two talented and downright good people take home the Oscar for Higher Ground’s first release. https://t.co/W4AZ68iWoY

— Barack Obama (@BarackObama) February 10, 2020