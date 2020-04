Los perdono porque Dios me perdonó a mí: Panini

PUBLICIDAD

Monterrey. – Karla Panini nuevamente ha dado de que hablar en las redes sociales al señalar que «Dios ya la perdonó» por sus errores del pasado.

Panini respondió a todos aquellos que la han cuestionado por lo sucedido con la fallecida Karla Luna.

«Déjame a mí pagar mis deudas, es mi vida, déjame a mi pasarla bien o pasarla mal, Dios dirá mi futuro, no está en tu boca mi futuro.

«Si no soy digna ya Dios ya sabrá, Dios, dice, nadie más podemos venir a decir o hablar de la imperfección de otra persona porque todos somos imperfectos. Todos estamos llenos de popo, de lodo, de suciedad, cuando llegamos a Dios, nos lava», señaló en un video.

En la grabación Karla Panini señaló que ya nada le afecta porque se preparó para los ataques y lo único que hará es bendecir.

«Si Dios lavó nuestros pecados ya no queremos ensuciarnos, pero a veces es difícil, pero el que tú me digas algo no va definir quién soy yo, entonces brujeres ¿vas a perder tu tiempo? (…) Ya no hay nada que me derrumbe, ya no hay nada. Las bendigo y los bendigo y perdono porque Dios me perdonó a mí».

Finalmente menciona que sintió alivio al poder compartir un poco sobre su sentir y que será la última vez que hable al respecto.

Hace días Panini se peleó con un cibernauta luego que éste relacionó la iniciativa #QuédateEnCasa con lo ocurrido con la fallecida Karla Luna.