Lucerito protagoniza discusión con Manuel Mijares en plena entrevista

Lucerito Mijares ha llamado la atención en los últimos meses por sus colaboraciones musicales junto a sus padres y por su debut en Instagram; pero ahora, la adolescente causó revuelo al interrumpir una entrevista de su papá Manuel Mijares.

La hija de Manuel Mijares y Lucero ha derrochado talento en sus apariciones que ha tenido junto a sus famosos padres; con quienes el año pasado grabó dos duetos que la lanzaron al estrellado en lo que mucho consideran ya el debut de la joven de 16 años.

Durante la entrevista que realizaba Isabel Lascurain a Manuel Mijares, Lucerito declaró entre risas que no esperaba iniciar tan pronto su carrera musical, y que sus padres la habían lanzado al ruedo.

Fue durante este encuentro que Lucerito entra a cuadro tras ser invitada por la cantante a unirse a la conversación que sostenía con su famoso papá.

Sin dudarlo en determinado momento de la grabación, Isabel Lascurain invitó a “La Beba”, como le dice de cariño a Lucerito, para que compartiera también sus impresiones tras realizar su debut musical.

“Pero todavía no hay debut, es que no es un lanzamiento, ya ha cantado porque a mí me encanta cómo canta y a su mamá también le encanta, básicamente no es que la estemos lanzando al estrellato, ya en su momento ella decidirá qué quiere hacer,” declaró Mijares

“Creo que sí, ahorita que ya me lanzaron al ruedo, ya me dieron de probar y ya me gustó”, aseguró en la grabación Lucerito.