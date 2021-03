Lucha diaria de mujeres valientes

PUBLICIDAD

Son como un engranaje para transmitirse potencia emocional y espiruitual entre ellas mismas, sin querer Diana Salazar Presidenta de la Fundación de Recuperación Integral para Adolescentes y Adultos, se convirtió en el motor de estas tres mujeres que luchan día a día contra el cáncer, que buscan sanar, dan un ejemplo de fortaleza, de fe y de empoderamiento al resto de la población.

“A mí me llena mucho de orgullo, verlas, contarnos cosas, todas tenemos algo con lo que luchamos, nos hemos tomado un cariño muy bonito, confían mucho en mí y aquí estoy porque yo también las necesito”, comentó.

En alguna ocasión preguntaron ¿Qué gana Diana con hacer todo esto?, ella contesta que no lo sabe, pero en cada uno de los casos invierte tiempo, dinero, salud, pero el hecho de saber que luchan por vivir y seguir con sus hijos, le da esa satisfacción que no se explica con palabras.

“Hay mucho trabajo y somos pocos los obreros, si Dios me considera una obrera, yo lo quiero hacer, Dios me manda bendiciones tan bonitas y naturales, como el apoyo de mi amigo Arturo Hernández, el paisano”

Diana Salazar es valiente, luchista, aguerrida, enamorada de ella misma pero también se cae, también la invade la tristeza pero siempre mantiene la esperanza de levantarse y continuar porque hay más personas que necesitan de su apoyo, económico o moral.

“Lo que hoy amo tanto, me reclama algo en cosas del pasado, Diana Salazar no es tan feliz, he andado ayudando gente con mi corazón hecho pedazos, pero aquí estoy”, comentó.

JAZMÍN ARMENDÁRIZ

Por esa representación de mujer , llegó Jazmín Armendáriz de 42 años de edad a quien le diagnosticaron cáncer terminal, no sabe dónde porque no se ha enfocado en su enfermedad, cuando le dieron dos meses para disfrutar la vida, siempre estuvo confiando en Dios, creyendo en que él la sanará un año después de ese diagnóstico sigue vive.

“Diana, el señor Arturo Hernández me han apoyado económicamente, pero también moralmente, mucha gente buena me ha ayudado, no me rindo, porque yo soy una guerrera, tengo a mis hijas y yo nunca me voy a rendir”, comentó.

Ella sale adelante con su negocio, le donando ropa que ella vende en las pulgas, su familia ha sido esa fuerza para continuar, su mamá, su suegra, sus cuñadas, principalmente su esposo.

YULISA BORREGO ESTRADA

Fue Jazmín Armendáriz la que se acercó a Yulisa Valeria Borrego Estrada de 19 años de edad, a quien le diagnosticaron cáncer de ovario en etapa tres, le retiraron un tumor de 16 centímetros y de kilo y medio que redujo el cáncer a la etapa 2, pero quedaba oro tumor de 5 centímetros, se sometió a tratamiento de quimioterapia y un día recibió la noticia, el cáncer desapareció.

“Fue muy difícil, al oír a palabra cáncer escuchas la palabra muerte, me preguntaba ¿Quién se va a quedar con mi hijo? no tenía miedo a morirme, mi temor más grande era ¿quién iba a ver a mi niño?”, señaló, que en esta etapa cuando conoció a Diana Salazar quien también la ha apoyado mucho económicamente, la escucha, sabe que tiene una amiga con la que puede contar.

VIVIANA MORENO

Diana, Jazmin y Yulisa tratan de trasmitirle ánimos a Viviana Moreno quien padece de cáncer de mama, tiene 8 hijos pequeños, no puede trabajar y recientemente perdió a su mamá, además hace poco tiempo perdió el seguro social y no puede seguir recibiendo la atención medica que necesita.

“A veces siento que Dios se olvida de mí, es muy difícil, pero quiero vivir por mis hijos, necesito un trabajo para la afiliación al seguro social”, comentó Viviana Moreno, quien constantemente recibe el apoyo emocional.

Las mujeres que se apoyan entre sí, son más exitosas, apoyar a otra mujer sirve para crear círculos de contacto y que de esta manera una persona pueda ayudarse o brindar ayuda a quienes lo necesitan en algún momento de su vida personal o laboral.