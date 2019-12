Luego de denuncia le mejoran servicio

PUBLICIDAD

Luego de denunciar el mal servicio de un neurocirujano de la Clínica 7 del Seguro Social, la dirección del Derechohabiente se comunicó con el señor Juan Ernesto Alvarado García para citarlo este lunes y ver la forma de arreglar su situación, espera que los demás casos tengan la misma trascendencia.

Juan Ernesto acudió la mañana de jueves a este medio de comunicación para dar a conocer su inconformidad hacia el doctor Rubén Flores, quien también fue denunciado a principios del mes por otros cuatro obreros con la misma problemática, se negaba a darles incapacidad o seguir sus casos.

El padre de familia comentó que el galeno ni siquiera lo había revisado y le pedía una resonancia magnética para corroborar que tuviera dos hernias de disco, aunque esto ya había quedado claro con su anterior especialista el doctor Tijerina.

Luego que se dio a conocer la noticia sobre el trato prepotente del médico y el poco tacto que tiene con los pacientes que le fueron asignados hace poco tiempo, el señor Juan recibió una llamada de la dirección del Derechohabiente donde le pedían que asista este lunes 23 de diciembre para arreglar su problemática.

“Gracias a que me apoyaron, ahora tengo la atención del IMSS y solo quiero está bien de salud para poder mantener a mi familia, que todo salga bien y me solucionen ya que me faltaba poco para que me operaran”