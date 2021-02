Lujoso restaurante ofrece cenas de dos platos para ti y… tu perro

PUBLICIDAD

Si este Día del Amor y la Amistad el único que te muestra amor sincero es tu mascota, entonces te conviene aprovechar la promoción de un restaurante, que te dejará celebrar con tu peludo amigo con una cena elegante.

Esta promoción la lleva a cabo el restaurante The Wilson, ubicado en el hotel INNSiDE by Meliá New York Nomad. El establecimiento ofrecerá un menú de dos platos para ti y tu perro durante el mes de febrero, no solo el Día de San Valentín.

Una comida de dos platos tiene un costo de $55 dólares, y tu perro puede elegir comer salmón o pollo asado. Los dos platillos se sirven con verduras al vapor, limón y un postre.

Si pagas $3 dólares más, también podrías darle a tu peluda pareja una galleta de mantequilla de maní especial para perros.

Por otro lado, tú puedes pedir cualquier platillo principal y postre que el restaurante ofrezca como brunch o como cena.

Toma en cuenta que el menú para perros solo se sirve en exteriores, y todos los animalitos deben llevar correa durante su estancia, según se informó en Radio.

El hotel se asoció con el portal Paw.com para lanzar esta promoción por tiempo limitado.