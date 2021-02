Lupita Castro asegura que Vicente Fernández abusó de ella cuando tenía 17 años

PUBLICIDAD

Después de que una joven filtrara un video en el que se puede ver a Vicente Fernández tocándole el busto de forma inapropiada, comenzaron a surgir otros preocupantes testimonios; entre ellos, el de la cantante Lupita Castro quien ahora hizo una revelación sobre el abuso que sufrió.

“Vicente Fernández a mi me acosó por mucho tiempo, pero me hizo algo más grave que eso. Mi nombre es Lupita Castro. Soy cantante, no me quiero aprovechar de lo que está pasando ahora. Hace ocho meses empecé a escribir mi libro”, expresó en TikTok sobre Vicente Fernández.

En la acusación en contra de “El Charro de Huentitán” destacó que los hechos ocurrieron cuando ella apenas tenía 17 años y “era virgen”, como dijo la cantante en entrevista para el canal “Estrella Tv”, el show de Elisa Beristain y Javier Ceriani.