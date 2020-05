Lupita no creía en el coronavirus, ahora sufre secuelas

Yo me atreví a viajar y yo sabía que en China había una situación, la verdad es que no la analice solamente lo vi, no pensé que esto fuera a ser tan fuerte y que nos fuera llegar aquí a nosotros, yo recuerdo que yo de todas formas me fui, me fui varios días a Baja California Sur y ya estando allá vimos la situación estaba difícil y decidimos regresarnos, llegando a casa mis hijas me decían no salgas porque esto esta muy difícil, esto es real y yo pues sí, salí tres ocasiones y me cubrí me puse cubrebocas, pero decía no pasa nada”, recordó.