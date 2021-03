Luz Elena Gonzáles se llena de larvas por comer pescado crudo

PUBLICIDAD

Luz Elena González hizo una revelación que dejo a muchos en shock, luego de ingerir pescado se percató que tenía larvas caminando bajo de su piel.

La actriz hizo público que sufrió de una infección por parásitos que contrajo cuando comió pescado crudo que consumió; lo cual le provocó diversos síntomas como hinchazón de piel, dolor de cabeza y una sensación de que algo le estaba ocurriendo. Lo último y más grave que vivió fue que su cuerpo se comenzó a llenarse de larvas debido a que el medicamento que tomó no era el adecuado.

La actriz reveló a TV Notas su travesía. Cuando comenzó a sentirse mal visitó al doctor, quien le dijo que los malestares se debían a que algo que comió le hizo daño y sólo le suministró medicamento contra el dolor de cabeza.

Sin embargo, las señales persistieron por lo que buscó una segunda opinión que tampoco le dio el diagnóstico correcto.

Declaró que cuando se encontraba en el área de maquillaje, la chica que la estaba preparando vio que tenía una inflamación sobre la mejilla que trataron de esconder. De repente, vio en el espejo como algo se movía bajo su mejilla.

“Yo seguía trabajando y, uno de los días de grabación, me encontraba en el área de maquillaje cuando de repente vi mi mejilla con inflamación y, aunque las chicas me estaban ayudando a disimularlo, ya no se podía tapar lo que me pasaba. De pronto, vi una larva caminando por el cachete y empecé a hiperventilar, dijo.

Después de su desmayo le realizaron exámenes de sangre para saber qué era lo que le estaba pasando. Fue así como supo sobre los parásitos que miden de 20 a 30 milímetros que alojaba en su cuerpo.