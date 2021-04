Madre en Ohio acusada de matar a su hijo y esconder el cadáver por dos meses en la habitación de su casa

PUBLICIDAD

Una mujer en Ohio enfrenta cargos de asesinato y agresión luego de que supuestamente matara a su hijo de 19 años con la ayuda del padrastro en la vivienda familiar y escondiera su cuerpo bajo ropa por dos meses.

El cuerpo de Dominic Allen fue hallado en la vivienda de la madre en el vecindario Westwood, Cincinnati, a principios de diciembre, luego de que el joven fuera reportado desaparecido en septiembre.

La madre de la víctima Kenya Stallworth, de 39 años, además compartía la vivienda con su esposo Robert Robb, de 35, quien también está acusado en el caso.

Los cargos contra la mujer fueron anunciados esta semana luego de que acusaciones por asesinato se radicaran el martes.

Las autoridades alegan que Stallworth y Robb trataron de ocultar el cuerpo poniéndole ropa encima y sellando la puerta de una habitación.

Stallworth y Robb intentaron esconder el cadáver por dos meses para que nadie se diera cuenta de que el joven estaba muerto. La pareja clausuró el cuarto donde fue asesinado Dominic y trató de deshacerse del hedor del cuerpo descompuesto, indican documentos judiciales del caso que cita la televisora Fox 19.

La Oficina Forense del Condado Hamilton fue la entidad encargada de identificar el cadáver hallado en la vivienda de la avenida Fenton como el de Dominic.

Los exámenes revelaron que el muchacho murió en la cama. Aunque fue un asesinato, las circunstancias exactas del homicidio no está claras.

Stallworth fue acusada de cargos de asesinato luego de que pruebas de ADN confirmaran que los restos eran los de su hijo, según reportaron medios locales y nacionales.

Rob, que no es el padre del occiso, permanece bajo custodia de las autoridades desde diciembre bajo cargos de abuso de un cadáver y alteración de evidencia.

Stallworth también se encuentra en una prisión. El abogado de la mujer había pedido en una moción la reducción de fianza bajo el argumento de que la cifra de $100,000 era desproporcionada en relación con los cargos. La audiencia para discutir esa solicitud está pautada para llevarse a cabo el 28 de abril.

“Tú no solo me quitaste a mi hijo. Tú me quitaste el regalo que Dios me dio”, declaró el progenitor.

“Tú me quitaste al mejor amigo de mi hija. Tú me quitaste al sobrino de todas mis hermanas y hermanos. Ustedes se lo quitaron de toda la gente que lo amaba…¿y para qué?”, cuestionó Allen.