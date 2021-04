Mañanera de AMLO: David Monreal, disminución de homicidio y feminicidio, CJNG, familia LeBarón y datos biométricos

PUBLICIDAD

México.- El presidente AMLO lleva a cabo su conferencia mañanera de este miércoles 21 de abril desde Palacio Nacional con varios temas en su agenda.

La víspera, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta de viaje para México, al recomendar a sus ciudadanos no viajar a territorio nacional por el aumento de casos de Covid-19, la delincuencia y la inseguridad . AMLO podría ser cuestionado sobre la respuesta del gobierno de México a la alerta estadounidense.

Otro tema que involucra a AMLO

Mañanera: AMLO dice que le fue “bien” en la vacuna contra Covid-19

AMLO aseguró que le fue “muy bien” en la primera dosis de la vacuna contra Covid-19 y que no hay reacciones graves.

Dijo que luego de la puesta de la vacuna anticovid, realizó sus actividades de la agenda. Además, volvió a hacer un llamado a las personas adultas mayores que no han sido vacunadas para que vayan a aplicarse la primera dosis.

“Me fue bien, normal, no tuve que parar mis actividades, desahogue toda la agenda, atendí todos los temas, no hay reacciones graves afortunadamente”

Mañanera: “No conozco el tema”, dice AMLO sobre el manoseo de David Monreal

AMLO dijo que no puede opinar sobre la agresión del candidato de Morena a la gubernatura de Zacatecas, David Monreal, quien tocó sin su consentimiento una candidata y compañera de partido, porque “no conozco el tema”.

López Obrador aseguró en la mañanera que no vio el video donde David Monreal manosea a una mujer y no puede opinar porque “tengo que ser prudente en estos casos”. Comentó que como es época electoral hay muchos cuestionamientos y acusaciones falsas.

“No conozco el tema porque no lo vi, además no es prudente (hablar) sobre estos casos porque estamos en plena temporada electoral; hay muchos cuestionamientos en todos lados, acusaciones, dimes y diretes, esto no es raro” AMLO

Mañanera: Asesinos de la familia LeBarón traían 19 teléfonos desechables, dice AMLO

Los asesinos de seis menores y tres mujeres de la familia LeBarón traían 19 celulares desechables de prepago , informó AMLO en la mañanera.

López Obrador dijo que las autoridades ya están investigando el caso, el cual mencionó para justificar su aprobación de pedir datos biométricos para el padrón de telefonía.

“Los lamentables casos de los asesinatos de niñas, niños, mujeres en Bavispe de la familia LeBarón-Miller se encontró que quienes habían participado traían 19 teléfonos desechables de prepago, está en investigación” AMLO

Mañanera: AMLO cuestiona a juez que otorgó amparo contra el registro de datos biométricos para padrón telefónico

AMLO criticó al juez Juan Pablo Gómez Fierro por otorgar el primer amparo contra el registro de datos biométricos para el padrón telefónico, el mismo que suspendió temporalmente la Ley de la Industria Eléctrica.

El presidente dijo que él es respetuoso de los demás poderes, sin embargo, dijo que Gómez Fierro se dedica a proteger a “los potentados” y nunca ha defendido “a los pobres”.

Además acusó que hay «manipulación»en el tema del padrón de telefonía porque según el gobierno iba a obligar a registrar el iris y el tipo de sangre, cuando solo es la huella digital.

Incluso añadió que aún no se aprueban las disposiciones para conformar el padrón, lo cual es mentira porque la modificación a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federal (DOF) el pasado 16 de abril.

“¿Este juez otorga amparos a los pobres, protege a los pobres? ¿Entonces la justicia es nada más para proteger a los potentados” AMLO

El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, también criticó al juez Gómez Fierro porque es “de contentillo que actúa de queda bien”.

Mejía aseguró que el objetivo del registro de los datos biométricos para el padrón telefónico es para evitar la delincuencia organizada y evitar secuestros y extorsiones.

Mañanera de AMLO: Sedena ha asegurado 50 armas ilegales en aduanas de Tamaulipas y Nuevo León

El titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, informó que desde hace más de un mes la dependencia tiene presencia en 13 aduanas de Tamaulipas y una en Nuevo León. En este tiempo se han asegurado 50 armas ilegales que llegaron de Estados Unidos y más de 3 mil cartuchos.

Sandoval dijo que la presencia del Ejército en las aduanas ha aumentado la recaudación fiscal, pues en 45 días de operación, en una de ellas se recaudó más de 500 millones de pesos y en otra, mil 300 millones de pesos.

El secretario dijo que esta será la estrategia para evitar el tráfico ilegal de armas de Estados Unidos a México, plan que ya están acordando con la Secretaría de la Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Estamos diseñando procesos nuevos para incrementar actividad; identificar con mayor facilidad armas, municiones, recursos financieros; estamos haciendo recorrido por las aduanas” Luis Cresencio Sandoval

Mañanera de AMLO: CJNG usa drones para ataques, asegura Sedena

El Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) usa drones para sus ataques, los cuales fueron utilizados en una agresión contra la policía de Michoacán, aseguró el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval.

En conferencia mañanera el titular del Ejército dijo que han detectado ataques de drones por parte del CJNG en Guanajuato, Jalisco y Michoacán. Sin embargo, estos no han sido efectivos porque estos aparatos no pueden cargar tantos explosivos.

Respecto al ataque de drones del CJNG en Aguililla,Michoacán, dijo que dos policías estatales resultaron heridos de los brazos y la pierna.

“No son de preocupación, no han sido lo efectivos que ellos quisieran, (los drones) no pueden cargar cantidades que sean dañinas para el personal de las instalaciones” Luis Cresencio Sandoval

Mañanera de AMLO: SSPC dice que homicidio y feminicidio han disminuido en 2021

La titular de la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, asegura que nueve de 11 delitos federales han disminuido han disminuido en el primer trimestre de 2021 , respecto al mismo periodo de 2020. Entre ellos el homicidio y el feminicidio.

Según sus datos:

El homicidio disminuyó 4.6 por ciento, al registrarse 3 mil 34 víctimas en 2020 y en 2021, 2 mil 944. El feminicidio disminuyó 2.4 por ciento, mientras en el periodo de 2020 se registraron 245, este año fueron 239.

Rodríguez dijo que el 50.7 por ciento de los homicidios en este periodos se concentra en seis estados:

Guanajuato Baja California Jalisco Estado de México Michoacán Chihuahua

La secretaria dijo que en 15 municipios prioritarios se concentra el 26.4 por ciento de los homicidios, en los cuales se redujo la incidencia 9.26 por ciento de enero a marzo de 2021, respecto al mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, hay cinco municipios donde este delito aumentó alrededor de 19 por ciento :

León, Guanajuato Cajeme, Sonora Acapulco, Guerrero Chihuahua, Chihuahua Guadalajara, Jalisco

es el «error» de una senadora de Morena, quien en una sesión por Zoom con todos los senadores se equivocó de discurso y empezó a leer uno dedicado exclusivamente a su bancada en donde hacía mención del «interés del presidente» en los estados de Jalisco y Nuevo León.

Además, AMLO también podría ser cuestionado sobre un video difundido en redes sociales donde se observa al candidato de Morena al gobierno de Zacatecas, David Monreal, acosar a una mujer durante un acto de campaña en el municipio de Juchipila.