Manifestaciones no provocan más casos de coronavirus: AMLO

En su mañanera de este 29 de septiembre, López Obrador aseguró que no ve mayores afectaciones por las protestas que han encabezado colectivas feministas y grupos que piden su renuncia a la Presidencia de la República.

«Desde luego, lo más recomendable es que no haya reuniones mayores, que no se aglutinen por el contagio, pero no son protestas de muchas personas, no son grandes mítines y se está ejerciendo el derecho a manifestarse”. Andrés Manuel López Obrador (AMLO)

AMLO también apuntó que en algunas de las manifestaciones se han presentado “actos de provocación” y de violencia que “no han pasado a mayores afortunadamente” gracias a que el Gobierno de la Ciudad de México ha actuado con prudencia.