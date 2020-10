Manuscritos de los discursos pronunciados por Hitler son subastados en más de 4 mdp

Varios manuscritos de discursos del dictador nazi Adolf Hitler fueron subastados hoy por la casa de pujas alemana ‘Hermann Historica’ por casi 190.000 euros ( es decir, casi 5 millones de pesos mexicanos).

Entre los manuscritos más solicitados figuran las nueve páginas del discurso pronunciado por el dictador ante futuros oficiales de la Wehrmacht el 18 de enero de 1939 en la Cancillería del Reich, que se vendió por 34 mil euros (841 mil pesos mexicanos). Los otros seis discursos de puño y letra de Hitler se subastaron por entre 12 mil 500 y 32 mil euros (de 300 a 791 mil pesos mexicanos).

The Hermann Historica auction house defended the sale of the manuscripts, all dated before the outbreak of World War II, saying they were of historical significance and belong preserved in a museum.https://t.co/VOur9acVi1

— 6 News (@WJACTV) October 24, 2020