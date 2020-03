Marchan por su hija, quien fue asesinada a 30 puñaladas hace cuatro años

PUBLICIDAD

Entre el contingente, se unieron los padres de Diana Lizeth Ramírez, asistieron a la marcha en representación de su hija quien en el 2016 fue víctima de su pareja Javier Olaguer Hernández Zúñiga en ese entonces de 13 años quien la apuñaló 30 veces en el cuello el 21 de abril de ese año.

Antes comenzar la marcha, la madre explicó que su presencia dentro de esta iniciativa es para concientizar de los feminicidios, que ni una más puede ir dentro de estas estadísticas que arrojan año con año a causa de la violencia hacia la mujer.

Fue hace cuatro años cuando su hija quien tenía en ese momento 11 años sin “deberla o temerla” se encontraba dentro de su casa cuando llegó Javier “el diablo” aventando aquella puerta blanca que terminaría con la perilla ensangrentada. Mientras que ella se encontraba en la cocina le gritaba que se fuera por lo que tomó un cuchillo para defenderse.

Enfurecido Javier la estiró al grado que ella cayó al piso, fue donde el adolescente se subió arriba de ella, tomó un cuchillo y comenzó a apuñalarla por el cuello hasta matarla, y aunque parte de esta historia fue narrada por el mismo “Diablo” años anteriores, nadie pudo hacer nada.

La ley lo protegía por ser menor de edad, y era imputable por tener 13 años, las medidas de seguridad podrían ser ingresarlo a un tutelar pero este le faltaba todavía un año para poder ingresar, “ahora con 17 años ni un solo día a pisado la prisión” comentó la madre de Dianita.

“Quiero alzar mi voz porque mi hija ya no está, el caso quedo cerrado por ser menor de edad, no han invitado a Monterrey para manifestarnos juntos con los padres de otros feminicidios para ver si asi nos escuchan” señaló el padre de la niña que fue privada de su vida.

Señaló que en ningún lugar hay algún protocolo de seguimiento, no hay un mecanismo para seguir apoyando a las víctimas, “si alguien hace cosas de adulto que se castigue como tal, exigimos justicia, las víctimas de feminicidio están en el olvido, ni apoyo ni reparación de daños, o apoyo psicológico, no solo sufre la mamá primos hermanos nos asesinaron a todos”, comentó el hombre.