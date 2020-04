Marcos Rodríguez, formador de campeones

PUBLICIDAD

Una mirada seria, pensativa, observadora y analítica, ese es el semblante de Marcos Rodríguez García, fundador y entrenador de Club México que tiene una fructificante trayectoria en el atletismo en Monclova.

Por más de 30 años se ha entregado a niños y jóvenes como un padre para enseñarles lo mucho o poco que tenía en sus manos, una experiencia e intuición que derramó sobre atletas, muchos de los cuales pusieron en alto la ciudad de Monclova, el estado de Coahuila y a México en el mundo.

SU MOTIVO DE CONVERTIRSE EN ENTRENADOR

Su hijo Cuauhtémoc fue su primer discípulo, ahí despertó su interés por entrenarlo para la carrera pedestre, lo que le valió para proyectarlo en carreras locales, su principal objetivo era cultivar el hábito del deporte en su familia.

SUS LOGROS OBTENIDOS

Sin embargo, la llama de la carrera se extendió entrenando a personajes como Nora Leticia Rocha, campeona Nacional centroamericana, iberoamericana y centroamericana, también corredora olímpica y mundialista, quien ahora es una entrenadora de niños promesas en éste deporte.

Otros ejemplos de los resultados de las enseñanzas de Marcos Rodríguez es de Guadalupe Rocha, Nancy Castillo, campeona nacional en 100 y 300m planos; Roberto Tovar, campeón estatal de 400, 800 y 1500m., asistiendo a 5 competencias nacionales.

La lista de campeones sigue con Carmen Gómez, campeona nacional en 400 y 800m en juveniles; Román Palacios, participó en Nacional 1500 y 300; Estefany Moreno Herrera, campeona estatal 800m 1500m y campeona Nacional en torneo de invitación Litoa, entre otros.

SUS OBJETIVOS PARA EL CLUB MEXICO

Poco a poco los corredores se fueron integrando a las filas del club, y cada uno llevó un entrenamiento especial y personalizado que “Don Marcos” programaba para ellos.

Con el apoyo de Nora Leticia Rocha, el club fue creciendo, logrando los principales objetivos que fueron trazados por su fundador.

La intención siempre fue que el corredor fuera creciendo, lo importante no era sólo portar la playera de Club México, lo importante era que el corredor encontrara un nivel más competitivo, aún fuera del club, que el corredor obtuviera beneficios de su trabajo y entrenamiento.

SU MEJOR SATISFACCIÓN

La mayor emoción que pudo tener Marcos Rodríguez fue cada triunfo que tuvieron sus corredores, tener la satisfacción de haber aportado su granito de arena para que sus “hijos atletas” encontraran el fruto de su esfuerzo, y es así como sucedió en numerosas ocasiones.

SUS CARRERAS TRADICIONALES

Caber mencionar que el objetivo de las carreras que implementó el fundador, es de promover la formación de los pequeños atletas, incentivar a mejorar el nivel de cada corredor a través de la competencia, no son solamente carreras recreativas.

El Club México tuvo su carrera tradicional de 5K y 10K cada año en el mes de junio, pero en la actualidad, tiene en su plan de trabajo una carrera el mes de febrero (Carrera del Amor y la Amistad) en la cual en esta ocasión se rindió homenaje a Nora Leticia Rocha.

Otra de las carreras que se pretende realizar es en el mes de junio donde se busca realizar homenajes en vida a corredores destacados.

UN CAMBIO QUE HARÍA EN LOS EVENTOS PEDESTRES

Desde un inicio, Marcos Rodríguez preparó a sus atletas en la pista del CBTIS y Estadio AHMSA, nunca cobró remuneración alguna por las clases, su pago era la satisfacción de cumplir las metas trazadas para cada corredor.

En algunos de sus comentarios Rodríguez menciona que en Monclova existe el talento, pero no son apoyados. Existen numerosas carreras recreativas, se invierten buenas cantidades de dinero, pero olvidan a los corredores que pueden crecer mucho más que algo recreativo, y eso es triste porque carecen de apoyo, yo buscaría cambiar esa situación.

COMENTARIOS DE SUS DISCÍPULOS

“Es una persona muy centrada, se preocupa por nosotros como si fuéramos sus hijos, desde lo físico, emocional y mental, nos pregunta si comimos, si dormimos bien, además también nos regaña si no hacemos las cosas bien.

Algo que me gusta es que nos dice que él nos da los conocimientos básicos, como si fuera su primaria o secundaria en atletismo, pero si es necesario volar, él nos invita a que sigamos sin él, que él no debería ser el límite de nosotros mismos.

CLUB MÉXICO

Marcos Rodríguez no busca un reconocimiento personal, no busca que hable de él, busca felicitar y reconocer el trabajo de los demás, especialmente de sus atletas, nunca ha buscado una proyección de sí mismo, pero es digno de mencionar que el trabajo que ha realizado no es para subestimarse, gracias a su entrega Monclova se ha visto proyectada en muchos de los atletas que iniciaron con el Club México.