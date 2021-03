Marisol González reveló por qué se canceló su boda con Saúl “El Canelo” Álvarez

PUBLICIDAD

La conductora Marisol González y el boxeador Saúl “El Canelo” Álvarez protagonizaron un intenso noviazgo hace casi 10 años que pudo terminar en boda; pero a pesar del gran amor que se profesaron durante más de un año, la diferencia de edades tan marcada, los celos y la inmadurez de ambos los llevó al fracaso.

Marisol contó a Mara Patricia Castañeda cómo se desarrolló el noviazgo que concluyó después de que recibió el anillo de compromiso.

González recordó que conoció al deportista en 2009 y su acercamiento fue muy natural hasta que concretaron un noviazgo poco después de que él cumplió 20 años.

González señaló que existieron varios factores que a la larga los distanció; como los celos de los dos, el carácter fuerte de ella y que a él le faltaba mucho por vivir, principalmente en el lado profesional.

Estas razones llevaron a Marisol a temer por su futuro sentimental justo después de que “El Canelo” le dio el anillo de compromiso.

“Siento que en ese entonces lo ves muy formal, y dices no, mejor no. Me dio miedo porque yo decía él está creciendo, le falta mucho, le llevo cierta edad. Y mis papás me decían ‘a él le falta mucho por recorrer, tú tienes 27 o 28 años en ese momento”.

La modelo buscó regresar el anillo cuando terminó con el boxeador, pero éste no lo aceptó y ahora lo guarda su madre.

Marisol mencionó que este truene le provocó una profunda depresión, de la que salió adelante al conocer a su actual esposo, el también futbolista Rafael Márquez Lugo.

La hermana del ex jugador de las Chivas lo presentó con Marisol. “Lo que menos quería era tener a alguien del medio… una relación, pero te enamoras”, se sinceró.

De acuerdo con González, esta relación surgió entre sus intentos por regresar con “El Canelo” Álvarez.