Más de 500 legisladores y exlegisladores, entre ellos exgobernadores, exhortan a partidos políticos y organizaciones civiles a colaborar en la elección 2021

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2020.- Un total de 523 ciudadanos, entre legisladores actuales, ex legisladoras y ex legisladores de los partidos PAN, PRI, PRD y MC, de las últimas 16 Legislaturas federales y de todas las entidades del país; 14 exgobernadores; 3 ex candidatas presidenciales; ex secretarias y ex secretarios de Estado; así como exembajadores, lanzaron hoy un exhorto a partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, a colaborar en la elección del 2021.

En el exhorto, publicado hoy en medios de comunicación, demandan que los partidos políticosy la ciudadanía se comprometan a desarrollar una agenda política que responda de mejor manera a los grandes desafíos que la pobreza, la corrupción y la violencia representan para nuestro país.

De igual forma, lanzan una invitación a que tanto partidos como candidatas y candidatos a

diputados, garanticen equilibrios entre los poderes públicos y razonabilidad en el presupuesto,y prioricen el gasto en salud, educación, seguridad pública, cultura y fomento económico, al proponerse y ser mayoría en la Cámara de Diputados.

Otro de los exhortos es a que ciudadanas, ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil

desplieguen su actividad cívica con intensidad, e impulsen a los partidos políticos y al gobiernoa colaborar entre sí y con ella, para lograr procesos de alta participación.

Así mismo, que los partidos políticos den una incontrovertible señal de disposición a colaborar entre ellos en las modalidades permitidas por la Ley, y expresen su voluntad de incluir

candidatas y candidatos no militantes para puestos de elección, con perfiles idóneos que,

además de su modo honesto de vivir, aporten a la integración de la representación popular

nacional.

“Todos queremos un país, unidos en la diversidad, en el que cada uno aporte su potencialidad

por el bien de México. La democracia se fortalece y es eficaz a partir de gobiernos incluyentes y

abiertos al diálogo. Los gobiernos con mayorías legislativas, aún surgidos de gobiernos legítimos

y legales, deben promover el equilibrio y la separación de poderes, para no caer en

autoritarismos.

“Los poderes Legislativo y Judicial, como otros órganos autónomos, asumen su verdadero rol en

la democracia plena ejerciendo su autonomía, nunca en gobiernos autoritarios. El diálogo

constante, el debate respetuoso, la colaboración entre fuerzas políticas distintas, y los mismos

balances y contrapesos en las acciones de gobierno, son prácticas que enriquecen la agenda

pública, y permiten mejores programas de gobierno; en último término, generan un mayor bien

social”, destaca el desplegado.

Añade que, aun cuando cada proceso electoral es de singular importancia, la elección 2021

destaca porque será una elección intermedia muy relevante en la historia de México, luego de

diversas alternancias.

Señala que la coyuntura por la que transita el país debe procurar que la competencia partidista

gire en torno a un fin común, y no al debate sin puntos de encuentro.

“Nadie tiene la solución única para las complejidades que enfrenta el país. No se trata de

colaboración entre afines, sino entre contendientes razonables en la búsqueda de coincidencias

para el bien colectivo.

“Los partidos políticos son el principal medio para la participación electoral, y tienen ante sí la

posibilidad de servir a la sociedad, al tiempo que aceptan y corrigen sus fallas, y resuelven sus

carencias. La sociedad civil organizada y activa es determinante para consolidar el sistema

democrático de representación”, menciona el exhorto.

Se prevé que en los próximos días se sigan sumando simpatizantes de este exhorto, por lo que

la cifra de los firmantes podría elevarse