Me destrozaste la vida», los mensajes de una madre a su hijo gay

En pleno Día de Reyes, un joven venezolano recibió una serie de mensajes que lo discriminaban por ser quien es, además de que rechazaban contundentemente su orientación sexual. ¿Lo peor? Los textos habían sido escritos por su madre.

De acuerdo con los tuits compartidos, así reaccionó la mujer al enterarse que su hijo es gay, traicionando toda la confianza que había depositado en ella. Los lamentables mensajes dejaron al descubierto su homofobia y llenaron de inundación la red social.

Jesús compartió los mensajes de su madre.Tomada de Twitter.

Le confesó a su madre que es gay y así reaccionó ella

«Jamás pensé que mi propia madre fuera capaz de decirme algo así», escribió Jesús en Twitter, compartiendo la captura de un gran discurso que, de acuerdo con los internautas, también permite identificar que para la mujer, es mucho más importante la opinión de los demás, que el amor hacia su hijo.

«A tu papá si le dices eso lo vas a matar de un disgusto. Yo no sé qué hacer pues nunca sospeché nada. Serán otros padres los que acepten a sus hijos así, yo no»

Así reaccionó la mujer al enterarse que su hijo es gay.Tomada de Twitter.

De acuerdo con la víctima, este confesó su verdadera identidad de género únicamente a su mamá, ya que no podía soportar un minuto más el ambiente que se había generado en casa, pero ahora no tiene la mínima intención de abrirse con su padre. Todo lo contrario, prefirió mudarse .

«No sé qué vas a hacer, si seguir con tu vida como mejor te plazca, o que nos entierres de una vez con esta noticia. Si quieres le destruyes la vida a tu papá, porque ya la mía la destrozaste»

Sus textos enfurecieron a cientos de tuiteros.Tomada de Twitter.

Asimismo, luego de recibir numerosos tuits de apoyo, incluso de la asociación It Gets Better México, donde le ofrecieron toda la ayuda necesaria, pues a veces las primeras reacciones no son las que representan cómo será la relación con nuestras familias, el joven agradeció las muestras de afecto , asegurando que lo que vivía no era nada fácil.

Sin embargo, hasta el momento se desconoce dónde se encuentra o cómo ha avanzado su caso, pues Jesús eliminó su cuenta de Twitter ante los cientos de respuestas que estaba recibiendo en un momento tan complejo.