“Me hacía pensar en mí”: Hugo Sánchez comparó sus mejores momentos en el Real Madrid con los de Cristiano Ronaldo

Para el mexicano Hugo Sánchez, encontrar un centro delantero que esté a la altura del Real Madrid, conjunto en el que alcanzó la gloria gracias a sus goles, es una tarea sumamente compleja en la actualidad, pues las características de este futbolista ideal deben ser tan destacadas como las de Cristiano Ronaldo, jugador con el que se comparó cuando vivía sus mejores momentos.

“En el que más me he reflejado es Cristiano. Me hacía pensar en mí, por sus remates de primera, por sus movimientos, por su obsesión por el gol, por su voracidad… Era como yo”, comentó el ex futbolista en una reciente entrevista con el diario español As.

Durante esa misma oportunidad, Sánchez, quien no ha tenido pudor en expresar su deseo de dirigir al conjunto blanco, refirió que otras características suyas que veía en Cristiano Ronaldo era su actitud de “devorador” y querer ser mejor cada día aun cuando en un partido no le salieran las cosas como quería.

(Foto: Cuartoscuro)

“Si podía meter cuatro goles en lugar de tres, mejor. Me pasaba igual. Si tenía cinco ocasiones, quería meter las cinco. Si fallaba una me cabreaba y me decía a mí mismo cómo podía haber errado eso. Ese día me quedaba a entrenarme más yo solo y estudiaba los videos para saber por qué había fallado”, declaró el estratega que en 2004 fue bicampeón de la liga mexicana con Pumas UNAM.

Respecto a la labor de Karim Benzema , quien está intentando suplir el lugar que dejó el portugués, Sánchez consideró que está realizando un buen trabajo, pero todavía debe destacar más para cumplir el mismo rol que él llevó a cabo durante su etapa con el conjunto merengue, el de goleador.

“Es de esos delanteros que les gusta participar del juego y no tener tanta responsabilidad de gol. Era el caso de Benzema con Cristiano, pero sí debe tener esa responsabilidad porque ya no está el otro y creo que la está asumiendo y lo está haciendo bien”, consideró Hugo Sánchez, aunque también resaltó que es necesario un centro delantero para el equipo.

Por ello mencionó que su recomendación para el Real Madrid sería la de firmar a Kylian Mbappé, pues este ha expresado su deseo de jugar con los merengues, además de que haría una muy buena mancuerna con Benzema e incluso con el joven del Börussia Dortmund, Erling Haaland.

(Foto: Javier Barbancho/Reuters)

Acerca de la posibilidad de volver a dirigir un equipo de Primera División, el pentapichichi dijo que el 2020 y la pandemia de COVID-19 le hizo reparar en que aún tiene fuerzas e ilusión por regresar a un banquillo de fútbol y seguir los pasos del español Luis Aragonés, quien se jubiló como estratega tras haber cumplido 70 años.

Es por ello que no le importaría dirigir en México o incluso en China, no obstante, puntualizó que siempre pondría por delante los intereses de su familia, pues la última experiencia que tuvo como entrenador, con Pachuca, provocó que se desilusionara de esa posición que, por lo menos en el fútbol mexicano, exige resultados a corto plazo.

Sobre la posibilidad diluida de llegar a Cruz Azul, equipo que despidió a Robert Dante Siboldi después de una estrepitosa caída en semifinales, dijo que únicamente faltaba la firma, “ya lo tenía todo preparado”, pero no se había concretado por una cuestión económica.