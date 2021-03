«Me hicieron una tomografía y tengo daño pulmonar»: Ivonne Montero revela que dio positivo a covid-19

"Espero que se me quite pronto esto; me duele todo el cuerpo, no he dejado de tener fiebre toda la semana", señaló la actriz a través de su cuenta en Instagram

PUBLICIDAD

A la numerosa lista de celebridades mexicanas que han dado positivo al coronavirus SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad covid-19, donde figuran Leticia Calderón, Allisson Lozz, Galilea Montijo y Luz Blanchet, ahora se sumó Ivonne Montero.

«Lamentablemente el coronavirus me alcanzó. Me encuentro en casa, infectada; llevo ya una semana con síntomas de dolor de cuerpo fuerte, el primer día me dio dolor de cabeza y nunca más me volvió a dar, los globos oculares me dolían terrible y una tosecita que es la que tengo ahorita, pero digamos que voy bastante bien», informó la actriz ayer lunes a través de un video que compartió en su cuenta de Instagram.

En la grabación, la famosa señaló que está «saturando muy bien, estoy tomando los ciclos de dióxido de cloro, que es con lo que yo me he estado cuidando y protegiendo de tiempo atrás, y bastante tranquila. Además, contó que está enfrentado la enfermedad sola, pues su hija «tiene 2 semanas con sus abuelos viviendo porque estoy trabajando, entonces no hubo riesgo de contagio».

Aunque este martes, Ivonne compartió otro video donde se mostró más afectada por la enfermedad: «No está siendo siendo fácil, toda esta semana he tenido fiebre, se me ha intensificado la tos, ya me hicieron una tomografía y tengo daño pulmonar, y ahorita tengo 39.2 de fiebre». «No me siento muy bien, pero estoy con ánimo. Va a venir ahorita una doctora a verme. Espero que se me quite pronto esto. Me duele todo el cuerpo, no he dejado de tener fiebre toda la semana», agregó antes de tener un ataque de tos.