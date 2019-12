“Me juzgan sin conocerme”: Emma Coronel se queja en reality show

Emma Coronel Aispuro, esposa del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, se quejó de ser juzgada y no poder llevar una vida normal durante su aparición en el reality show ‘Cartel Crew’.

La participación de la joven de 30 años en dicho programa ha causado morbo y malestar en la sociedad mexicana y estadounidense, pues se cree que contenidos como ese glorifican la imagen del narcotráfico.

El descontento ha sido tal que incluso el senador republicano Jhon Kennedy lanzó una petición a la cadena televisiva VH1 para que cancele el proyecto que documenta el día a día de los familiares de narcos y exconvictos.

“VH1 incluyó a la esposa de El Chapo, Emma Coronel Aispuro, en un programa llamado Cartel Crew. Está casada con un monstruo absoluto que era el segundo fugitivo más buscado del mundo detrás de Bin Laden. @VH1 necesita cancelar este espectáculo”, escribió Jhon Kennedy en su cuenta personal de Twitter el pasado mes de noviembre.

Glorifying drug trafficking & cartels isn’t just wrong, it’s sickening. VH1 cast El Chapo’s wife, Emma Coronel Aispuro, on a show called Cartel Crew. She’s married to an absolute monster who was the world’s 2nd most wanted fugitive behind bin Laden. @VH1 needs to cancel this show pic.twitter.com/XYDk3Pl0BQ

— John Kennedy (@SenJohnKennedy) November 14, 2019