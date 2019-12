‘Medalla olímpica, única que me falta’: Rommel Pacheco

PUBLICIDAD

En 2020, el triple medallista mundial de clavados, Rommel Pacheco, buscará cerrar con dos preseas en los Juegos Olímpicos de Tokio, su trayectoria de más de dos décadas.

«Estoy trabajando hacia eso y hay días en verdad que sí es complicado, pero las palabras de ánimo del entrenador y muchas otras cosas hacen que siga aquí y que no me quiera rendir. Soy de las personas que mientras más obstáculos, más duro entreno para demostrarme a mí mismo que puedo y es la única medalla que me falta, la de Olímpicos, o es en Tokio o no es, así que echo toda la carne al asador o ¿para qué estoy aquí?», platicó Pacheco en entrevista con RÉCORD en Mérida, en el Centro Acuático que lleva su nombre.

«Quiero ir en dos pruebas: individual 3 metros y sincronizados. Sé que los procesos selectivos van a ser fuertes, hay muchísimo nivel, somos dos parejas, cada quien está peleando quién es más y argumentos, puntos y hay muchas cosas. Se tiene que demostrar en el Nacional, en los procesos selectivos, Jahir (Ocampo) y yo estamos conscientes de eso, también en lo personal se tiene que demostrar, que vayan los mejores para pelear la medalla», enfatizó el clavadista de 33 años de edad. El 2019, aseguró Pacheco, fue de muchas emociones, de experiencias positivas y negativas que lo fortalecieron para definir la persona que es hoy en día.

«Me entristeció mucho no ir a Panamericanos, pero también me quedé muy contento por haber obtenido la plaza para Olímpicos en trampolín individual para el país y por haberme quedado con esa medalla de plata en el Campeonato Mundial.

«Se dice fácil, pero son muchos años en la élite y con cada medalla es un empujón hacia adelante. Todavía estoy en los primeros lugares y a ocho meses de Tokio eso me motiva», platicó el seleccionado en Atenas 2004, Beijing 2008 y Río 2016.