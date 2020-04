Médicos celebran con bailes cada que un paciente se cura de coronavirus

El coronavirus ha provocado más de noventa mil muertes alrededor del mundo, siendo Italia, España y Estados Unidos las zonas más afectadas.

Además, suman más de un millón y medio de contagios en distintos países.

Afortunadamente, también hay cientos de miles de personas que se han recuperado del virus y poco a poco han podido regresar a casa.

Que un paciente pueda ser dado de alto también le produce alegría a los médicos, quienes, sin duda, se merecen todo nuestro reconocimiento por el esfuerzo que hacen y por el riesgo al que se exponen con tal de ayudar a los enfermos del Covid-19.

Ahora, se ha hecho viral un video en el cual puede verse a médicos y enfermeras de un hospital de California, Estados Unidos, bailar a manera de celebración después de anunciar cuando un paciente ha sido curado.

More than 315,000 people worldwide have recovered from #Covid19.

Every time a patient at @UCLAHealth is successfully taken off a ventilator, the ICU staff do a dance.pic.twitter.com/jV5SJ0Dvcc

— Goodable (@Goodable) April 8, 2020