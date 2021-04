Menor de edad narra abuso sexual por parte de diputado

PUBLICIDAD

l diputado Federal de Morena, Benjamín Saúl Huerta fue señalado por un menor de 15 años de edad de llevarlo al hotel Exe Cities Reforma, ubicado en calles de la colonia Juárez, y ahí hacerle tocamientos en sus genitales.

Los antecedentes del caso señalan que el diputado iba con un menor de edad procedente de Puebla a quien lo requería para trabajar con él.

El adolescente narró para Imagen Noticias lo sucedido:

“… antes compró un refresco, me lo dio, pero sabía amargo, luego entré al hotel, me había dicho que iba a rentar dos habitaciones, pero cuando llegó solo rentó una habitación con una cama”.

«Cuando bajé de la camioneta me sentía muy mareado, ya no podía ni caminar, me dolían mucho las piernas. Como pude llegué a la habitación, me acosté y él se fue al baño.

“Al salir iba totalmente desnudo, intenté pararme, pero ya no podía… de ahí agarró y me bajó mi pantalón hasta las rodillas…”

El joven narró a detalle lo que presuntamente le hizo el diputado.

La tarde de ayer elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX detuvieron al diputado Federal Benjamín Saúl Huerta, fue llevado a la Fiscalía de Delitos Sexuales, sin embargo, más tarde fue liberado, él dijo que no fue por el fuero, pero en la FGJ indicaron que sí se aplicó el fuero.

En un audio que tiene Imagen Noticias se escucha al diputado que le pide a la madre del menor de 15 años, no perjudicarlo y que lleguen a un acuerdo económico para que ya no lo persiga la justicia.

Las investigaciones del caso continúan.