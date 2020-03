Mexicana que vive en Italia escribe carta a su país

PUBLICIDAD

Arianna Marín, una mexicana que vive en Italia, y a quien le ha tocado vivir en primer plano la faceta más devastadora del nuevo coronavirus, escribió en su muro de Facebook algunos consejos a quienes viven en México, enfatizando que hay que tomárselo en serio, y guardarse en casa.

Escribió:

Consejos de una mexicana en Italia, quien como yo, creemos en la responsabilidad social de autoaislarse.

Familia y amigos en México, como muchos saben, les escribo desde Italia (con exactitud de Bérgamo, en la Lombardía), la primera zona en sufrir las reales consecuencias del coronavirus en Europa.

Tras semanas de ver el infierno (literal) aquí, y de ver a un país preparado y de primer mundo caer de rodillas por una situación que se salió de las manos a pesar de las fuertes medidas impuestas (desgraciadamente algo tarde), quiero pedirles que por favor, NO se esperen a que el gobierno les imponga medidas, tómenlas por ustedes mismos.

Limiten sus salidas al máximo: ¡autoaíslense! No salgan más que si es estrictamente necesario. Es la única manera real de combatir esta “guerra”. Aquí no lo entendimos hasta que ya era tarde. No es un juego, no es una broma.

Se requirió llenar las calles de policía militar para que la gente respetara esto.

Se requirió amenazar con multas y denuncias penales para que abriéramos los ojos.

Se requirió ver a nuestro personal sanitario y médicos llorar de la frustración de tener que escoger entre salvar una vida u otra, porque ya no hay lugares en los hospitales; colapsar en una silla por cubrir turnos de 16 horas al día porque no hay suficiente personal médico.

La cuenta ha salido muy cara, y pensar que si hubiéramos sido más conscientes cada uno de nosotros, gran parte de esto se hubiera podido evitar… si tan solo hubiéramos actuado antes por el bien común y no por egoísmo.

Allá todavía están a tiempo de frenar estas consecuencias. México no está mejor preparado que Italia o España para enfrentar las consecuencias de esta enfermedad, que definitivamente su mayor problema no es su tasa de mortalidad, sino su tasa de contagio, capaz de colapsar hasta los mejores sistemas de salud, y poner de rodillas la economía de países europeos.

Alargar las vacaciones no es suficiente, sobre todo si esto significa más aglomeraciones en lugares públicos y turísticos.

Renuncien hoy a situaciones de riesgo para poder “respirar” mañana.

Demanden al gobierno medidas más estrictas, y si no responde, sean responsables por ustedes mismos. Se los pide alguien que está viviendo en primera fila un panorama bastante “bonito” respecto a lo que les espera allá si esto se sale de control.

Aún están a tiempo. No se trata de generar miedo, sino de generar conciencia. #coronavirus #coronavirusmexico #coronavirusitalia #yonosalgo #iononesco #quedateencasa