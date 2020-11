México no es ningún ‘pelele’ de ningún país extranjero: AMLO ante posibles represalias de gobierno de Joe Biden

López Obrador reiteró que no se meterá en el proceso electoral estadounidense tras ser cuestionado sobre si conversaría con Joe Biden.

Al ser cuestionado sobre si recibiría una llamada del demócrata, quien ya logró los 270 votos electorales necesarios para ganar la elección, López Obrador reiteró que no se meterá en el proceso electoral estadounidense.

“¿Cómo nos vamos a convertir en juez? ¿Quién nos autoriza meternos a un proceso interno? Tenemos que respetar a los ciudadanos de otros países, pero además se trata de la elección de un país en donde hay 38 millones de mexicanos. ¿Cómo de manera irresponsable nosotros vamos a pronunciarnos por uno o por otro? No nos corresponde, eso es intervencionismo”, expresó.

Que si no reconocemos van a haber represalias… No tiene por qué haberlas, porque estamos apegándonos a nuestra legalidad. Además, no somos colonia, somos un país independiente, soberano. México no es ningún pelele de ningún país extranjero”,