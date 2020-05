“¡Mi amor, no!”: graban momento en que esposa de ciclista atropellado lo encuentra sin vida

PUBLICIDAD

“¡Mi amor, no!”, gritaba con desesperación la esposa de Luis Ángel, al verlo tendido sin vida, tras ser arrollado por un Mustang, conducido por un joven de 18 años de edad.

Luis Ángel, de 29 años de edad, quien viajaba en una bicicleta, murió tras ser atropellado sobre Eje 8 y avenida Coyoacán, en la colonia Valle Sur, alcaldía Benito Juárez.

Cuando su esposa llegó al lugar donde su marido perdió la vida, la zona estaba acordonada y él estaba cubierto con una manta color azul. Debido a que el paso estaba prohibido, la mujer suplicó a los uniformados que vigilaban, que la dejaran ver a su esposo.

“¡Por favor, déjame pasar, es mi marido! ¡Se lo suplico, por favor!”, decía.

Pese a su súplica, el acceso le denegado, por lo que burló la seguridad y corrió hacia el cuerpo de su marido; sin embargo, los oficiales la detuvieron e impidieron que lo descubriera.

“¡No, mi amor, no! ¡Mi amor, no! ¡Luis Ángel, no! ¡No puedo, no puedo, no puedo! ¡Por favor, necesito verlo!”, gritaba entre lágrimas y desesperación.

El joven que atropelló al ciclista fue detenido, pero después fue liberado, debido a que el delito del que lo acusan, homicidio doloso, no amerita prisión preventiva, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.