“Mi muñeca me habló, me dijo lucha”: Letra del nuevo himno feminista de América Latina

PUBLICIDAD

Colectivos feministas en Chile acaban de hacer viral la versión feminista de ‘Mi Muñeca me Habló’, canción de 31 minutos.

La canción ya ha sido tomada como el nuevo himno feminista de América Latina por su emotivo mensaje contra la violencia de género.

Pero, ¿qué dice la letra de la canción en su versión feminista?

“Mi muñeca me habló/ Me dijo lucha/ Que no se puede repetir/ Lo que pasa en mi país/ Mi muñeca me habló/ Me dijo lucha/ Que hoy depende de ti/ Que mejore este país/ Dijo que en marzo las mujeres/ Salgan todas a la calle/ Que se tomen los espacios/ Y que nadie más las calle.

Que pelen como mujeres/ Se rebelen al Estado/ Digan Chao al Patriarcado/ El feminismo ha llegado/ Mi muñeca me habló/ Me dijo lucha/ Que no se puede repetir/ Lo que pasa en mi país.

Me dijo cosas muy horrendas/ Que no te voy a negar/ Que tenemos una ministra/ Que no nos sirve pa na/ Que el presidente es un corrupto/ y que tiene que renunciar/ pero seguimos en la lucha/ porque vamos a triunfar/ Mi muñeca me habló/ Me dijo lucha/ Que hoy depende de ti/ Que mejore este país.

De tiii y de mi/ (aplauidiendo)/ De tiii y de mi (aplaudiendo)/ y de todas!!!!“.