“Mi sueño era tener una niña, ahora me cortaron ese derecho”, expresó Lidieth Noemí Ortiz Olvera de 16 años de edad, quien denunció negligencia médica del Hospital Amparo Pape, donde falleció su hijo y además, le retiraron la matriz sin avisarle a la familia.

Fue el 7 de abril cuando llegó al hospital con dolores de parto, dos semanas atrás cuando tenía 37 semanas de embarazo la habían internado y le suministraron cuatro inyecciones para que se le quitaran los dolores, le dijeron que debía aliviarse normal y esperar.

Pasaron las dos semanas y la ingresaron a sala, era la una de la mañana y no soportaba los dolores, a las horas se le reventó la fuente pero el líquido no era el normal, sino de color negro. Un doctor la revisó y le dijo que no había dilatado mucho, no le hicieron nada y a las 6:00 de la mañana el dolor sobrepasó a los anteriores.

“No me quisieron pasar ni hacer cesárea porque debía aliviarme normal, me traían de un lado a otro y luego ya no supe nada porque me durmieron, cuando desperté estaba en terapia”

Ni siquiera los médicos le informaron sobre el estado de salud de su hijo, lo vio al día siguiente porque no se podía mover mucho, el recién nacido estaba lleno de aparatos porque lo habían reanimado y después, fue su esposo quien ingresó a verla y le dijo que el bebé falleció.

El bebé murió a los dos días debido a que se le reventó un pulmón al quebrarle unas costillas, además tenía hemorragia. Una pediatra la vio y le comentó que había sido negligencia médica y que hiciera algo actuara al respecto. Aparte de sufrir la pérdida de su hijo, también vive con el pesar de no poder tener más ya que le retiraron la matriz, pero la pareja se dio cuenta luego de salir del hospital y revisarse en una clínica privada.

“A mi esposo le mandaron hacer un estudio de un recipiente, llegó con los resultados y no se los quisieron leer o decir que pasó, hasta que me llevaron a la Clínica Semma y me dijeron que no tenía la matriz”.

La familia buscará asesoría legal para luego presentar denuncia por negligencia ante el Ministerio Público, buscan que se haga justicia y evitar que otras mujeres pasen por lo mismo.