“Mi vida es la animación y la porra”

La animación y porra es una rama del deporte que no todos pueden practicar, la complejidad de esta disciplina hace que no cualquiera pueda practicarlo, el talento en Monclova ha ido incrementando con el paso del tiempo, tal es el caso de Melissa Ivón Villastrigo Sánchez quien durante 11 años ha entregado su vida a este deporte.

Desde su etapa infantil su madre la llevó a diferentes academias, donde se inclinó por la gimnasia, pero tiempo más tarde conoció la animación y porra terminándose de enamorar de esta disciplina.

¿Cómo ha sido la trayectoria y ahora que tienes tu academia como ha sido el reto?

Después de estar haciendo lo que más me gustaba, a la edad de 18 tomé la decisión de abrir mi propia academia, ha sido un gran reto porque apenas y cumplía la mayoría de edad, me imaginaba que podría hacer muchas cosas y cuando se dio la oportunidad me pregunté por qué no, mi prometido y yo en ese momento él era mi maestro y comenzamos el proyecto y hasta el momento hemos crecido mucho gracias a Dios en todos los aspectos.

¿Cuál es la dificultas más grande en tu carrera?

Son diferentes obstáculos que se te presentan como todo en la vida altas y bajas, pero después de todos estos años la dificultad más grande es la pandemia por la cual estamos pasando y que sigue presionándonos a todos los que tenemos academia.

¿Qué logro es el más grande que has conseguido?

Mi mayor logro deportivo aparte de todas las competencias en las que he participado, fue haber abierto mi propia academia, haber formado este gran proyecto que le llamamos Essencial Dance Center.

¿Cómo has logrado sobre llevar la pandemia?

Desafortunadamente tuvimos que parar todos los trabajos que estábamos llevando a cabo, la situación por la cual pasamos es muy difícil, tenemos que cuidar la salud de todos los integrantes de nuestra academia, por eso es que decidimos regresar en el momento más adecuado.

¿Ya se dio luz verde para trabajar con la nueva normalidad, como ha sido esto?

Como todo es complicado, realmente decir trabajar con una nueva normalidad no se puede, hace poco sabemos que se dio luz verde para trabajar con alumnos mayores de 12 años, pero la verdad nosotros como encargados no quisimos arriesgarnos a trabajar con lo que llaman nueva normalidad, vamos a esperar a ver como continua y regresaremos cuando todo esté bajo control.

¿Cuál es la competencia más importante de tu carrera?

La competencia más importante fue cuando fuimos como parte del equipo de Coahuila a la CDMX, participamos en la competencia World of Dance donde nos fue bien.

¿Cuáles son los mayores logros con tus alumnos?

En el año 2016 en la competencia OJD Nacional obtuvimos el primer lugar en el nacional de jazz y hip hop. En 2017 la competencia infinity Monclova, ganamos en todas las categorías llevándonos el trofeo de campeón de campeones por sacar el promedio más grande de la competencia, en 2018 en OJD Nacional ganamos el primer lugar en Puerto Vallarta en el grupo de hip hop, finalmente en la competencia Infinity Nacional ganamos un primer lugar en Mazatlán. “Finalmente quiero agradecerle a toda mi gente que ha confiado en nuestro trabajo, agradecemos todo el apoyo del proyecto y confiar en seguir firmemente con nosotros, César y yo estamos muy agradecidos con todos los que han formado y eso es lo que nos motiva a seguir adelante dando todo, para mejorar y sacar todo adelante”.