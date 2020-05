PUBLICIDAD

El Taekwondo es una disciplina considerada de las más complejas de diferentes artes marciales que existen, Monclova, Coahuila ha entregado grandes atletas de este deporte, que han alcanzado el éxito a base de esfuerzo, dedicación y apoyo familiar.

Tal es el caso de Michelle Monserrat Puente Terrazas, joven de 17 años, nacida en Nuevo Laredo Tamaulipas, hija de Blanca Maely Terrazas Díaz y Jorge Puente Romo, la mediana de dos hermanas Maely y Yoselyn, en la actualidad desarrolla sus estudios en el Instituto Central de Coahuila.

A la edad de 3 años comenzó a practicar el deporte gracias a sus padres que también lo han practicado, el amor por este deporte conforme paso el tiempo fue creciendo, Michelle amaba ver los combates y empezó a disfruto los entrenamientos que llevo desde pequeña.

EL INICIO EN EL TAEKWONDO.

Al principio como todos los atletas que han practicado este deporte fue complicado, ya que cuando comenzaron las competencias yo tenía 10 años, fue muy difícil y no tenía muchas cosas a mi favor, incluso personas se acercaron con mis padres a decirle que yo no iba a llegar a ningún lado, que me sacaran de entrenar, yo nunca me rendí, todas esas palabras no me afectaron, me impulsaron a entrenar el doble de fuerte, más horas en la escuela, todos eso comenzó a dejar sus frutos, gane competencias y obtuve un boleto que me llevo a un abierto internacional.

LAS COMPETENCIAS IMPORTANTES.

Para mí el despertar cada día hacer mi entrenamiento diario es una competencia importante porque de ella van a rendir los frutos, pero las que actualmente he tenido son competencias Estatales, regionales, nacionales, torneos ranking y junior, donde se han obtenido algunos logros, de muchos objetivos que tengo por cumplir.

SUS LOGROS DEPORTIVOS.

Logros son todos los que son positivos en nuestras vidas, dentro de lo deportivo el que más recuerdo fue haber conseguido mi primer paso a la olimpiada nacional, después cuando gane mi primer junior, son los que hasta el momento son mis mayores logros, trabajare duro para conseguir todo lo que yo quiero.

1 of 3

ENTRENA DESDE CASA POR LA PANDEMIA.

Desde que esta situación comenzó ha sido muy estresante solo estar en cada, pero esto lo veo como un lado positivo al tener mucha convivencia con toda mi familia, seguimos entrenando muy duro desde casa en las clases en línea, así no perdemos el ritmo de los entrenamientos que nos ayudan a estar en forma.

Además, con esto le doy un consejo a quienes no han hecho deporte que lo hagan, anímense a hacer taekwondo, nunca se rindan y luchen por todo lo que quieren hasta que logren cada objetivo en su vida.

“Finalmente quiero dar unas palabras de agradecimiento a mis padres por que cada paso y avance que he tenido es por ellos, por su apoyo incondicional siempre dándome consejos para superarme y ser mejor cada día, también a mis hermanas que practican este deporte y que me dan consejos porque sin su apoyo no hubiera podido llegar tan lejos.”