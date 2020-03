Mientras en México hacen filas por papel de baño, en Holanda hay por… ¡marihuana!

Las compras de pánico que ha desatado el coronavirus han estado presentes en la mayor parte de los países. Lo que más ha escaseado son los productos de primera necesidad, entre ellos el papel higiénico; pero en Holanda la prioridad es la marihuana.

En redes sociales como Twitter, se han hecho virales las fotos de la gente haciendo largas filas para conseguir marihuana, es decir en las coffee-shops en donde se pueden adquirir de manera legal el estupefaciente pues se ha anunciado que estas tiendas cerrarán como una manera preventiva ante el “ turismo indeseable ”.

The Dutch government just announced that all coffeeshops will be closed too in the fight against coronavirus. Here’s a little line in front of one in Utrecht 🙃#coronavirusnetherlands #COVID19NLpic.twitter.com/MQoVoBamAY

— DutchReview (@Dutchreviewing) March 15, 2020