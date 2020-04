Migrarían equipos del Ascenso a la LBM

PUBLICIDAD

La inconformidad de varios equipos en la división de plata tras la cancelación del ascenso y descenso por los próximos cinco años no se hizo esperar y algunas escuadras ya valoran la posibilidad de desvincularse a la Liga MX/Ascenso MX para incorporarse a otro proyecto.

De acuerdo con Victor Montiel, presidente de la naciente Asociación Nacional de Balompié Mexicano (ANBM) y de la Liga de Balompié Mexicano (LBM), proyecto que pretende situarse como la segunda liga profesional de futbol en México, una alternativa a la Liga MX y a la futura Liga de Expansión, hubo algunos acercamientos con escuadras del Ascenso.

“Estamos abiertos, nosotros no buscamos a nadie, pero si ellos no llegan a hablar les damos la información y ellos decidirán al final de cuentas si entran o no. Del Ascenso MX nos han hablado tres equipos para preguntar, eso nos da a entender que están interesados y que están bien viendo esto como algo serio”.