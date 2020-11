Miles de fieles besan el cadáver de un arzobispo que murió por COVID-19

– El arzobispo de la Iglesia Ortodoxa Serbia en Montenegro, Amfilohije, murió a los 82 años de edad, por complicaciones generadas por COVID-19. Miles de fieles se reunieron en la catedral ortodoxa de Podgorica para darle un beso de despedida al cuerpo del jerarca.

De acuerdo con DW News, el arzobispo fue hospitalizado tras dar positivo a COVID-19; luego de dos semanas, su test dio negativo, sin embargo, quedó hospitalizado por una neumonía bilateral y otras complicaciones que sufrió a raíz del coronavirus.

Debido al deterioro de su salud, los médicos no pudieron detener la insuficiencia respiratoria, por lo que el jerarca falleció.

Amfilohije fue un doctor en teología, políglota y conservador, que encabezó a finales del año pasado y varios meses del 2020, las multitudinarias procesiones de protesta contra una controvertida ley que declaraba bienes estatales las propiedades de las comunidades religiosas y que había elevado las tensiones en Montenegro.

Mourners in Montenegro have kissed the body of a bishop in his open casket after he died from the coronavirus. pic.twitter.com/fooMSLDbEG

— DW News (@dwnews) November 2, 2020