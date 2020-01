Millonario japonés busca a una joven a quien llevar a la Luna

Si lo que buscas es una aventura celestial, esta es tu oportunidad.

Tienes más de 20 años, estás soltera, en busca del amor y además te interesan los viajes espaciales, entonces tu sueño de viajar a la Luna y encontrar el amor de tu vida podría hacerse realidad. Un millonario japonés está buscando una pareja con quien compartir su vida, su fortuna y su viaje espacial.

Yusaku Maezawa, de 44 años y originario de Japón es uno de los hombres más ricos de aquel país asiático. Hace un año acaparó los titulares al haber sido seleccionado por Elon Musk para ser el primer turista espacial a bordo del cohete Big Falcon y llegar a la Luna y ahora, busca una compañera que lo acompañe en su odisea espacial.

[WANTED!!!]

Why not be the ‘first woman’ to travel to the moon?#MZ_looking_for_love https://t.co/R5VEMXwggl pic.twitter.com/mK6fIJDeiv

— Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) January 12, 2020