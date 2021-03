Mineras que no respeten la ley perderán la concesión: AMLO

PUBLICIDAD

Ciudad de México.– El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esta mañana al Canciller Marcelo Ebrard Casaubón que haga contacto con el Gobierno de Canadá y le exponga el caso de dos de sus mineras. Una se niega a pagar impuestos. Otra no quiere respetar la Ley laboral.

En su conferencia de prensa, López Obrador dijo que les cancelará la concesión si pretenden mantenerse en esa posición. Les dijo que les pide respetar a México como lo hacen con su país.

El mandatario mexicano reconoció “algunos problemas con las mineras canadienses“, por lo que pidió al representante de Relaciones Exteriores “que hable con el gobierno de Canadá y que explique esta situación”.

“Que no se vaya a entender como amenaza, ni siquiera como advertencia, pero si no se respeta la legalidad el gobierno puede revocar la concesión a la empresa y no va a faltar otra empresa que quiera, cumpliendo la ley, llevar a cabo los trabajos de explotación minera”, expresó el presidente López Obrador.

Dijo que la minera de Mazapil en Zacatecas, es un ejemplo de apoyo a la comunidad, con buenos salarios y que cuida el territorio, sin embargo aseguró que hay otras que “no siguen ese ejemplo”.

Apenas el 22 de febrero el Presidente López Obrador informó que solicitó a la Embajada de Canadá en México convocar a la minera First Majestic Silver Corp a cumplir con el pago de impuestos en el país y acusó que la empresa busca ampararse en el T-MEC para eludir la cobertura de sus obligaciones fiscales.

“Ojalá y el embajador [de Canadá en México] los convoque a que entren en razón, porque eso no se puede permitir [que no paguen impuestos]”, pidió el mandatario durante su conferencia de prensa.

López Obrador acusó que la minera canadiense busca, mediante litigios y bajo el amparo del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), no pagar los impuestos correspondientes por la extracción de minerales en el país.

“Esta otra empresa canadiense, con despachos de abogados, quiere llevar el litigio a instancias internacionales, cuando se trata nada más de una obligación fiscal. Tiene que pagar impuestos y no quiere, y está queriendo utilizar el tratado para ir a tribunales internacionales”, detalló.

El mandatario mexicano recordó este miércoles que durante el gobierno del expresidente Vicente Fox Quezada la minera San Javier, de procedencia canadiense y ubicada en el cerro de San Pedro, donde “acabaron con el cerro y hasta fue asesinado el presidente municipal”.

Los asuntos centrales que el presidente pidió al canciller Ebrard retomar con el gobierno canadiense son sobre la minera de Cosalá, en Sinaloa, y el segundo es el de la mina de Tayoltita, en Durango.

En la primera no se acepta que haya un sindicato. “Se estaban peleando la titularidad del contrato porque hay la mala costumbre de que querían las empresas tener sindicatos a modo, sindicatos blancos que estaban al servicio de las empresas y no defendían a los trabajadores, explicó el mandatario. Dijo que en este caso los dos sindicatos realizaron un recuento en el que salió beneficiado el sindicato independiente a la minera.

“Como no es del agrado de la empresa no quieren iniciar actividades porque quieren tener su sindicato y no están cumpliendo con el mandamiento de ley de la Secretaría del Trabajo”, aseguró el presidente.

En el segundo caso, el mandatario dijo que no quieren pagar impuestos “y ya están buscando irse a tribunales internacionales. Un llamado a las autoridades de Canadá para que nos ayuden y estas empresas hagan lo mismo que hacen en Canadá. No queremos que hagan más de eso, que paguen impuesto, como pagan en Canadá. Que traten bien a los trabajadores, como sucede en Canadá. Y que cuiden el medio ambiente, que no destruyan el territorio, como están obligados en Canadá”.

Aunque el Presidente López Obrador expuso estos dos casos, dijo que solo se trata de estos dos casos de todas las mineras extranjeras que trabajan en el país, por lo que esperó recibir el apoyo de Canadá para resolver el asunto y no tener que proceder penalmente.

EL CASO DE FIRST MAJESTIC

El pasado 1 de febrero, la agencia Reuters reveló que el Gobierno de México buscará obtener más de 500 millones de dólares de la minera canadiense First Majestic Silver Corp “por los adeudos de los impuestos derivados de mantener artificialmente bajos los precios de la plata durante la última década”.

La empresa debe, de acuerdo con auditorías citadas por Reuters, cerca de 11 mil millones de pesos, es decir, 534 millones de dólares.

La agencia de noticias con sede en el Reino Unido señala que el Servicio de Administración Tributaria de México (SAT) ya ha solicitado a la minera canadiense 5 mil 500 millones de pesos (267 millones de dólares) en adeudo de impuestos. La otra parte del adeudo aún “no ha entrado en disputas formales”, de acuerdo con las fuentes de la agencia.

First Majestic Silver Corp no sólo tiene cuentas pendientes con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en materia de derechos humanos, la minera canadiense carga con un historial de violaciones y despojos en los lugares donde posee minas en México, de acuerdo con denuncias que ha acumulado desde que se estableció en el país (2004).

La empresa, con sede en Vancouver (Canadá), cuenta con tres minas en funcionamiento en México: la mina de oro y plata San Dimas, la mina de oro y plata Santa Elena y la mina de plata La Encantada. También posee otras ocho en diversas etapas de desarrollo.

Pese a su juventud, First Majestic Silver Corp se hizo en una década de siete minas que el Gobierno federal concesionó en varios rincones de México.

En 2018, doce años después de haber puesto por primera vez su pie en México, First Majestic poseía las minas de “San Dimas”, “La Parrilla” y “La Encantada”, en Coahuila; la mina de plata/oro Santa Elena, en Sonora; la mina de plata San Martín, en Jalisco; la mina de plata “Del Toro”, en Zacatecas, y la mina de plata “La Guitarra”, en el Estado de México. Tenía, además, tres proyectos de desarrollo de plata en etapa avanzada en el país: el de “Plata Plomosa” en el estado de Sinaloa, el proyecto de “La Luz” en San Luis Potosí y el de “La Joya” en el estado de Durango, así como varios proyectos de exploración.

Con dichos proyectos, en México tenía empleadas a tres mil 900 personas.

First Majestic es una minera canadiense acusada de operar bajo irregularidades en las minas que tiene en México.